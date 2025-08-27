https://ria.ru/20250827/zelandija-2037868431.html
Редкой улитке-левше из Новой Зеландии ищут партнера
Редкой улитке-левше из Новой Зеландии ищут партнера
ДЖАКАРТА, 26 авг – РИА Новости. Всенародный поиск партнёра для редкой улитки по имени Нед, у которой раковина закручена против часовой стрелки, объявили в Новой Зеландии, сообщает издание New Zealand Geographic. Улитку обнаружили в саду жительницы региона Вайрарапа Жизель Кларксон. "Я выдернула большое растение, и улитка упала в землю... Я подняла её и заметила, что что-то не так. Сначала подумала, что это другой вид, но потом поняла, что это редкая "левша", — рассказала она изданию. Проблема в том, что из-за особенностей строения улиток для Неда нужен такой же партнёр с противочасовым завитком. Вероятность найти такого крайне мала - одна улитка на 40 тысяч особей. New Zealand Geographic запустил всенародную акцию: жителей страны призвали в тёплые влажные вечера обследовать свои сады и парки в поисках редких улиток. Фото находок просят присылать на специальный электронный адрес, придуманный для Неда.
В Новой Зеландии объявили поиск партнера для редкой улитки по имени Нед
