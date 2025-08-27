Рейтинг@Mail.ru
Редкой улитке-левше из Новой Зеландии ищут партнера - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
13:54 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/zelandija-2037868431.html
Редкой улитке-левше из Новой Зеландии ищут партнера
Редкой улитке-левше из Новой Зеландии ищут партнера - РИА Новости, 27.08.2025
Редкой улитке-левше из Новой Зеландии ищут партнера
Всенародный поиск партнёра для редкой улитки по имени Нед, у которой раковина закручена против часовой стрелки, объявили в Новой Зеландии, сообщает издание New... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T13:54:00+03:00
2025-08-27T13:54:00+03:00
наука
в мире
новая зеландия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037865396_25:0:1060:582_1920x0_80_0_0_d18236270ad43f073174b9305d5387df.jpg
ДЖАКАРТА, 26 авг – РИА Новости. Всенародный поиск партнёра для редкой улитки по имени Нед, у которой раковина закручена против часовой стрелки, объявили в Новой Зеландии, сообщает издание New Zealand Geographic. Улитку обнаружили в саду жительницы региона Вайрарапа Жизель Кларксон. "Я выдернула большое растение, и улитка упала в землю... Я подняла её и заметила, что что-то не так. Сначала подумала, что это другой вид, но потом поняла, что это редкая "левша", — рассказала она изданию. Проблема в том, что из-за особенностей строения улиток для Неда нужен такой же партнёр с противочасовым завитком. Вероятность найти такого крайне мала - одна улитка на 40 тысяч особей. New Zealand Geographic запустил всенародную акцию: жителей страны призвали в тёплые влажные вечера обследовать свои сады и парки в поисках редких улиток. Фото находок просят присылать на специальный электронный адрес, придуманный для Неда.
https://ria.ru/20240927/indiya-1975081826.html
новая зеландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037865396_244:0:1020:582_1920x0_80_0_0_27d70d07b29c9f43d5dea5e9c20e4373.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, новая зеландия
Наука, В мире, Новая Зеландия
Редкой улитке-левше из Новой Зеландии ищут партнера

В Новой Зеландии объявили поиск партнера для редкой улитки по имени Нед

© Фото : Giselle ClarksonУлитка Нед, у которой раковина закручена влево
Улитка Нед, у которой раковина закручена влево - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Фото : Giselle Clarkson
Улитка Нед, у которой раковина закручена влево. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 26 авг – РИА Новости. Всенародный поиск партнёра для редкой улитки по имени Нед, у которой раковина закручена против часовой стрелки, объявили в Новой Зеландии, сообщает издание New Zealand Geographic.
Улитку обнаружили в саду жительницы региона Вайрарапа Жизель Кларксон.
"Я выдернула большое растение, и улитка упала в землю... Я подняла её и заметила, что что-то не так. Сначала подумала, что это другой вид, но потом поняла, что это редкая "левша", — рассказала она изданию.
Проблема в том, что из-за особенностей строения улиток для Неда нужен такой же партнёр с противочасовым завитком. Вероятность найти такого крайне мала - одна улитка на 40 тысяч особей.
New Zealand Geographic запустил всенародную акцию: жителей страны призвали в тёплые влажные вечера обследовать свои сады и парки в поисках редких улиток. Фото находок просят присылать на специальный электронный адрес, придуманный для Неда.
Побережье Индии - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Рыбаки продали улов и стали миллионерами
27 сентября 2024, 15:17
 
НаукаВ миреНовая Зеландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала