В Запорожье прогремел взрыв
В подконтрольном ВСУ Запорожье второй раз за вечер прогремел взрыв
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Взрыв снова прогремел в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Украинский телеканал ICTV в среду объявил о взрывах в Запорожье.
"В Запорожье снова был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18