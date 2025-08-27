Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала видео задержания агента СБУ, готовившего диверсию в Энгельсе
10:23 27.08.2025
ФСБ показала видео задержания агента СБУ, готовившего диверсию в Энгельсе
ФСБ РФ опубликовало видео задержания украинского агента, готовившего атаку БПЛА на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области.
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ФСБ РФ опубликовало видео задержания украинского агента, готовившего атаку БПЛА на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области.Ранее в ФСБ сообщили, что в Волгограде задержан агент СБУ, который должен был оборудовать модуль навигации для ударных БПЛА с целью атаки на военный аэродром в Энгельсе.На кадрах показан момент задержания злоумышленника в квартире.
2025
Задержание агента СБУ, готовившего атаку БПЛА на военный аэродром в Энгельсе
энгельс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия
Энгельс, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Происшествия
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ФСБ РФ опубликовало видео задержания украинского агента, готовившего атаку БПЛА на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области.
Ранее в ФСБ сообщили, что в Волгограде задержан агент СБУ, который должен был оборудовать модуль навигации для ударных БПЛА с целью атаки на военный аэродром в Энгельсе.
На кадрах показан момент задержания злоумышленника в квартире.
