ФСБ показала видео задержания агента СБУ, готовившего диверсию в Энгельсе
2025-08-27T10:23:00+03:00
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ФСБ РФ опубликовало видео задержания украинского агента, готовившего атаку БПЛА на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области.Ранее в ФСБ сообщили, что в Волгограде задержан агент СБУ, который должен был оборудовать модуль навигации для ударных БПЛА с целью атаки на военный аэродром в Энгельсе.На кадрах показан момент задержания злоумышленника в квартире.
