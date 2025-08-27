https://ria.ru/20250827/zaderzhanie-2037796872.html

ФСБ показала видео задержания агента СБУ, готовившего диверсию в Энгельсе

ФСБ показала видео задержания агента СБУ, готовившего диверсию в Энгельсе - РИА Новости, 27.08.2025

ФСБ показала видео задержания агента СБУ, готовившего диверсию в Энгельсе

ФСБ РФ опубликовало видео задержания украинского агента, готовившего атаку БПЛА на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T10:23:00+03:00

2025-08-27T10:23:00+03:00

2025-08-27T11:03:00+03:00

энгельс

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037796021_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1671996854176c76ec29c2009545b37a.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ФСБ РФ опубликовало видео задержания украинского агента, готовившего атаку БПЛА на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области.Ранее в ФСБ сообщили, что в Волгограде задержан агент СБУ, который должен был оборудовать модуль навигации для ударных БПЛА с целью атаки на военный аэродром в Энгельсе.На кадрах показан момент задержания злоумышленника в квартире.

https://ria.ru/20250825/ikona-2037385200.html

энгельс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание агента СБУ, готовившего атаку БПЛА на военный аэродром в Энгельсе ФСБ показала видео задержания агента СБУ, готовившего атаку БПЛА на военный аэродром в Энгельсе 2025-08-27T10:23 true PT1M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энгельс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия