Почти тысяча семей Сургутского района Югры улучшили свои жилищные условия - 27.08.2025
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
10:06 27.08.2025
Почти тысяча семей Сургутского района Югры улучшили свои жилищные условия
КРАСНОЯРСК, 27 авг – РИА Новости. Почти тысяча семей Сургутского района Югры улучшили свои жилищные условия с начала года, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "С начала года свои жилищные условия улучшили 990 семей или 3,2 тысячи жителей поселений. Всего за весь 2025 год в муниципалитете запланировано решить жилищный вопрос 1,6 тысячи семей. Данная задача обеспечена финансированием в размере порядка 4,9 миллиарда рублей, где 89% суммы составляют средства округа, еще 11% – района", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, значительная часть финансирования, 4,6 миллиарда рублей, направлена на программу расселения 770 семей из ветхого и фенольного жилого фонда. Кроме того, в этом году выделены средства на улучшение жилищных условий для других категорий граждан, включая многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и ветеранов боевых действий. Также большое внимание уделяется улучшению жилищных условий участников специальной военной операции. В 2025 году Сургутский район направит 147,75 миллиона рублей для улучшения жилищных условий для 29 семей. Еще 10 семей участников СВО воспользовались первоочередным правом на переселение из аварийного жилфонда за счет средств 2024 года. Трубецкой напомним, что в прошлом году на улучшение жилищных условий 48 семей участников СВО было направлено 214,6 миллиона рублей.
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район
Семья во время прогулки
Семья во время прогулки
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Семья во время прогулки. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 авг – РИА Новости. Почти тысяча семей Сургутского района Югры улучшили свои жилищные условия с начала года, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"С начала года свои жилищные условия улучшили 990 семей или 3,2 тысячи жителей поселений. Всего за весь 2025 год в муниципалитете запланировано решить жилищный вопрос 1,6 тысячи семей. Данная задача обеспечена финансированием в размере порядка 4,9 миллиарда рублей, где 89% суммы составляют средства округа, еще 11% – района", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его словам, значительная часть финансирования, 4,6 миллиарда рублей, направлена на программу расселения 770 семей из ветхого и фенольного жилого фонда. Кроме того, в этом году выделены средства на улучшение жилищных условий для других категорий граждан, включая многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и ветеранов боевых действий.
Также большое внимание уделяется улучшению жилищных условий участников специальной военной операции. В 2025 году Сургутский район направит 147,75 миллиона рублей для улучшения жилищных условий для 29 семей. Еще 10 семей участников СВО воспользовались первоочередным правом на переселение из аварийного жилфонда за счет средств 2024 года. Трубецкой напомним, что в прошлом году на улучшение жилищных условий 48 семей участников СВО было направлено 214,6 миллиона рублей.
Новая школа в поселке Белый Яр Сургутского района Югры
В Сургутском районе Югры откроется новый школьный корпус
6 августа, 17:46
 
Ханты-Мансийский Автономный Округ Сургутский район
 
 
