Абоненты Yota теперь могут подарить копию своего тарифа друзьям

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. С помощью нового бесплатного сервиса клиенты Yota теперь могут делиться своим тарифным планом с друзьями и близкими, сообщает пресс-служба компании.Новый сервис позволяет передать тариф другому человеку с сохранением всех условий, в том числе абонентской платы.Предложение оператора бесплатно и работает даже с архивными тарифами, которые больше не доступны для обычного подключения.Поделиться тарифом можно не только с друзьями, но и с самим собой — например, если нужен второй номер для работы или нескольких устройств. Один человек может создать копию тарифа до пяти раз."Теперь у наших клиентов появляется возможность поделиться своим любимым, тщательно подобранным тарифом с друзьями и близкими, чтобы и они смогли оценить все его преимущества", — отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

