Московская международная книжная ярмарка пройдет с 3 по 7 сентября на ВДНХ

38-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) пройдет с 3 по 7 сентября 2025 года на ВДНХ в павильоне 57.

МОСКВА, 27 авг — пресс-служба ММКЯ. 38-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) пройдет с 3 по 7 сентября 2025 года на ВДНХ в павильоне 57. Почетным гостем ММКЯ-2025 станет Республика Индия. В рамках программы на индийском стенде будет проведено более 50 тематических мероприятий, посвященных технологиям нового времени, искусственному интеллекту, а также культурному многообразию Индии: йоге, аюрведе, танцам. В мероприятиях примут участие более 70 спикеров из Индии и России. На стенде свои книги представят более 50 индийских издательств — всего более 2,5 тысячи книг на официальных языках Индии. Также будут представлены книги, переведенные на русский язык. Мероприятия почетного гостя пройдут под общим девизом — "Читайте и исследуйте Индию!". Кроме того, на стенде Индии будет работать интерактивный центр, зал для медитаций и другие тематические зоны, посвященные индийскому искусству, культуре, литературе, кино, кухне и туризму. Программа почетного гостя на ММКЯ подготовлена при поддержке Национального книжного фонда Индии, министерства образования Индии, правительства Индии, а также посольства Индии в Москве, Индийского совета по культурным связям (Нью-Дели), Культурного центра Джавахарлала Неру (Москва), академии Сахитья и индийских издателей. Партнером по проектированию стенда является Национальный институт дизайна в Ахмадабаде. На ярмарке выступят: Лия Арден, Павел Басинский, Евгений Водолазкин, Дарья Донцова, Ася Лавринович, Александра Маринина, Захар Прилепин, Анна Ревякина, Татьяна Черниговская, декан и профессор экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Аузан, журналист и ведущий Вадим Верник, журналист и писатель Ева Меркачева, журналист, теле- и радиоведущая Маргарита Симоньян и многие другие. В рамках паблик-тока "ЖИЛ и придумывал: новый подход к биографиям" писатели Павел Басинский, Дмитрий Воденников и Александр Ливергант поговорят о новом витке развития современного биографического жанра. На ярмарке состоится творческая встреча с Водолазкиным, автором бестселлера "Авиатор", приуроченная к выходу одноименного фильма. Гостей ММКЯ ждет презентация переиздания романа "Санькя" Прилепина и книги-исследования литературного критика Андрея Рудалева "Время героя. Роман „Санькя“ Захара Прилепина в контексте истории и культуры". Популярные авторы молодежной прозы Ася Лавринович, Эллин Ти, Алекс Хилл и Софи Баунт встретятся, чтобы обсудить, как пишутся книги о первой любви. Лия Арден представит финальную книгу цикла про Мару и Морока "Морана и Тень. Видящий". Симоньян представит свой новый роман "В начале было Слово – в конце будет Цифра", уже ставший одним из самых обсуждаемых литературных событий. Аузан выступит с лекцией "Экономика всего. Институты новой эпохи", где расскажет о перспективах и возможностях новых форм взаимодействия людей и организаций. К 130-летию со дня рождения Сергея Есенина на главной сцене пройдет презентация сборника избранных сочинений "Есенин навсегда", а актеры Московского губернского театра прочитают его избранные стихотворения. Отдельный блок мероприятий ММКЯ будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества в России, которым был объявлен 2025 год постановлением президента Российской Федерации Владимира Путина. Гостей ждет презентация книга историка Александра Мясникова "10 000 фактов о Великой Отечественной войне: война глазами историка". В основе концепции исследования — желание воссоздать хронологию событий в фактах: каждый день Отечественной войны представлен как дневниковая запись с указанием места, времени, исторической персоналии. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне историк, вице-президент ассоциации историков Второй мировой Константин Залесский подготовил новое исследование — "Победа вне стенограмм". В центре внимания книги — капитуляции германских и союзных войск, знаменательные даты 7, 8 и 9 мая 1945-го, Парад Победы на Красной площади. В рамках презентации книги "Павловцы" гости познакомятся с книжной серией "Полки Русской армии". Новинку представит писатель и военный журналист Александр Бондаренко. Издательство "Красная Звезда" совместно с Российским государственным архивом новейшей истории и Центральным архивом министерства обороны представят новые документальные проекты "Мы никогда не забудем" и "Чтобы путь к победе стал короче". Большинство из представленных документов ранее были засекречены и публикуются впервые. На встрече "Страницы Победы: Ленинка в 1941–1945 годах" спикеры покажут архивные документы, письма с фронта, прочтут воспоминания сотрудников библиотеки, чьи судьбы переплетены с судьбой всего советского народа. Гостей 38-й ММКЯ ждет презентация книги об артефактах современной военной истории — о шевронах СВО. В книге "История СВО в шевронах" собрано более 1 тысячи каталогизированных шевронов (персональные, шевроны подразделений, юмористические, профессиональные, религиозные и многие другие), о некоторых из которых авторы расскажут особенные истории. В рамках деловой программы ММКЯ-2025 состоится более 20 профессиональных мероприятий с участием экспертов книжного рынка России — издателей, книгораспространителей, редакторов, сотрудников библиотек, профильных министерств и ведомств, а также представителей общественных организаций. Крупным отраслевым мероприятием станет конференция "Книжный рынок России". Участники обсудят состояние и перспективы развития российской книжной отрасли, основные тенденции книгораспространения в России в I полугодии 2025 года, тенденции развития рынка электронных и аудиокниг, поговорят о мерах борьбы с "пиратством" в электронном книгоиздании, затронут другие актуальные темы. Накануне открытия ярмарки состоится церемония награждения XIV конкурса профессионального мастерства "Ревизор-2025". Это ежегодное соревнование среди профессионалов книжной отрасли, лучших проектов и инициатив в области книгоиздания, книгораспространения и библиотечного дела России. В 26-й раз в рамках ММКЯ пройдет церемония награждения победителей Национального конкурса "Книга года", на которой подводятся итоги прошедшего сезона и выбираются лучшие книжные новинки. Лауреатов объявят 3 сентября в "Электротеатре Станиславский". На ММКЯ будет дан старт 4-му сезону премии "Гипертекст". Состоится дискуссия о трех сезонах премии, будут объявлены новые номинации, выступят лауреаты прошлых лет. В этом году на ярмарке пройдет презентация международной литературной премии имени Фазиля Искандера. Будет объявлен длинный список претендентов на премию 9-го сезона в 2025 году. На ММКЯ будут объявлены победители VII сезона Всероссийского литературного конкурса "Класс!". Писатели Анна Матвеева, Дмитрий Воденников, Вадим Панов, Нина Дашевская, Иван Бевз, Ольга Славникова, Павел Басинский и Екатерина Барбаняга подведут итоги литературного конкурса, в седьмом сезоне которого подали заявки на участие более 13 тысяч подростков. Впервые в финал прошли участники из Донецкой Народной Республики, Брянской, Калужской, Курганской областей, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа. На церемонии награждения будут названы шесть лауреатов в основной номинации, а также награждены победители в специальных номинациях. На мероприятии будут названы книги, вошедшие в длинный список номинации "Лучшая аудиокнига", которую учредила в 2025 году Национальная литературная премия "Большая книга" совместно с сервисом "Яндекс Книги". В рамках ММКЯ будет объявлен короткий список литературной премии имени Валентина Катаева — ежегодной награды за лучшее произведение малой прозы, написанное на русском языке. Одной из ключевых площадок ярмарки станет стенд департамента культуры города Москвы "Библиотеки Москвы". Здесь будет работать зона библиотечно-информационного обслуживания, где гости смогут оформить единый читательский билет, взять книги на дом и ознакомиться с сервисами библиотек Москвы, лекторий, а также пройдут интерактивные мероприятия. В рамках программы запланировано 44 лекции, охватывающие три основные темы: чтение и сохранение литературного наследия России, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества, творчество писателей-юбиляров 2025 года. В этом году в третий раз состоится Московская международная детская книжная ярмарка (ММДКЯ). На ее площадке пройдут разнообразные мероприятия для детей и родителей: презентации, лекции, конкурсы, мастер-классы, дискуссии о литературе для подростков, встречи с издателями, психологами, педагогами. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

