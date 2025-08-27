https://ria.ru/20250827/vzyatki-2037854281.html

Главу клиники в Новосибирске заподозрили в получении взяток

НОВОСИБИРСК, 27 авг - РИА Новости. Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) Александр Чернявский и его заместитель Артём Пухальский подозреваются в получении особо крупных взяток, в клинике проходят обыски, сообщил РИА Новости информированный источник."В клинике проходят обыски. Оба фигуранта являются подозреваемыми", - сказал собеседник агентства.По его информации, гендиректор и его заместитель подозреваются в получении особо крупных взяток по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки).По данным собеседника, речь идёт о якобы обеспечении коммерческих структур за взятки выгодными государственными контрактами на поставку в клинику медицинского оборудования. Правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию.Прежнее руководство НМИЦ им. Е. Н. Мешалкина ранее осудили также за хищения средств при поставках медицинского оборудования в клинику.

