Главу клиники в Новосибирске заподозрили в получении взяток
13:25 27.08.2025 (обновлено: 13:49 27.08.2025)
Главу клиники в Новосибирске заподозрили в получении взяток
новосибирск
происшествия
НОВОСИБИРСК, 27 авг - РИА Новости. Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) Александр Чернявский и его заместитель Артём Пухальский подозреваются в получении особо крупных взяток, в клинике проходят обыски, сообщил РИА Новости информированный источник."В клинике проходят обыски. Оба фигуранта являются подозреваемыми", - сказал собеседник агентства.По его информации, гендиректор и его заместитель подозреваются в получении особо крупных взяток по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки).По данным собеседника, речь идёт о якобы обеспечении коммерческих структур за взятки выгодными государственными контрактами на поставку в клинику медицинского оборудования. Правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию.Прежнее руководство НМИЦ им. Е. Н. Мешалкина ранее осудили также за хищения средств при поставках медицинского оборудования в клинику.
новосибирск, происшествия
Новосибирск, Происшествия
Главу клиники в Новосибирске заподозрили в получении взяток

Главу клиники Мешалкина в Новосибирске заподозрили в получении крупных взяток

НОВОСИБИРСК, 27 авг - РИА Новости. Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) Александр Чернявский и его заместитель Артём Пухальский подозреваются в получении особо крупных взяток, в клинике проходят обыски, сообщил РИА Новости информированный источник.
"В клинике проходят обыски. Оба фигуранта являются подозреваемыми", - сказал собеседник агентства.
По его информации, гендиректор и его заместитель подозреваются в получении особо крупных взяток по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки).
По данным собеседника, речь идёт о якобы обеспечении коммерческих структур за взятки выгодными государственными контрактами на поставку в клинику медицинского оборудования. Правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию.
Прежнее руководство НМИЦ им. Е. Н. Мешалкина ранее осудили также за хищения средств при поставках медицинского оборудования в клинику.
Три генерала МВД из Петербурга получили сроки за взятки
Три генерала МВД из Петербурга получили сроки за взятки
