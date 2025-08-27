https://ria.ru/20250827/vzryv-2037762833.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Сумы на фоне воздушной тревоги в Сумской области, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Сумской области объявлена с 22.57 мск вторника.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
