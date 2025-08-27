https://ria.ru/20250827/vzryv-2037762833.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 27.08.2025

В Сумах прогремел взрыв

Взрыв прозвучал в городе Сумы на фоне воздушной тревоги в Сумской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T01:21:00+03:00

2025-08-27T01:21:00+03:00

2025-08-27T01:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумы

сумская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Сумы на фоне воздушной тревоги в Сумской области, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Сумской области объявлена с 22.57 мск вторника.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250827/vzryvy-2037759053.html

сумы

сумская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сумы, сумская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины