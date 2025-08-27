Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область 88 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/vsu-2037814413.html
ВСУ атаковали Белгородскую область 88 беспилотниками за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область 88 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 27.08.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область 88 беспилотниками за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 88 беспилотниками шесть муниципалитетов Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T11:25:00+03:00
2025-08-27T11:25:00+03:00
происшествия
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937178389_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e35c4da1b8f3d4ae3e7cfa0d7ea0cbf6.jpg
БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 88 беспилотниками шесть муниципалитетов Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 24 снаряда, также были сбиты и подавлены 36 дронов. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 33 частных домовладениях, сельхозпредприятии, объекте связи, сельхозтехнике и 8 транспортных средствах. "Белгород атакован 2 беспилотниками самолётного типа. Повреждены 4 квартиры в 2 многоквартирных домах. В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Малиновка и Октябрьский, сёлам Красный Октябрь, Красный Хутор, Крутой Лог, Нехотеевка, Николаевка, а также хутору Церковный совершены атаки 12 беспилотников, 8 из которых сбиты", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что по Валуйскому округу нанесены удары 34 БПЛА, 17 из которых подавлены и сбиты, в Грайворонском округе выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 9 беспилотников. По данным главы региона, в Краснояружском районе семь населенных пунктов подверглись 5 обстрелам, в ходе которых выпущено 20 боеприпасов, и атакам 17 БПЛА. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Графовка, Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка выпущено 2 боеприпаса и нанесены удары 14 беспилотников, из которых 11 подавлены и сбиты", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250827/kompensatsii-2037806435.html
https://ria.ru/20250826/spetsoperatsiya-2037684918.html
белгородская область
украина
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937178389_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f7c4d01831ddbf60bb4b2fb03ddd9640.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали Белгородскую область 88 беспилотниками за сутки

ВСУ за сутки атаковали 88 БПЛА шесть муниципалитетов Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 88 беспилотниками шесть муниципалитетов Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 24 снаряда, также были сбиты и подавлены 36 дронов. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 33 частных домовладениях, сельхозпредприятии, объекте связи, сельхозтехнике и 8 транспортных средствах.
Люди и сотрудник Росгвардии у жилого дома в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Ростове-на-Дону выплатят компенсации после атаки БПЛА
10:45
"Белгород атакован 2 беспилотниками самолётного типа. Повреждены 4 квартиры в 2 многоквартирных домах. В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Малиновка и Октябрьский, сёлам Красный Октябрь, Красный Хутор, Крутой Лог, Нехотеевка, Николаевка, а также хутору Церковный совершены атаки 12 беспилотников, 8 из которых сбиты", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по Валуйскому округу нанесены удары 34 БПЛА, 17 из которых подавлены и сбиты, в Грайворонском округе выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 9 беспилотников. По данным главы региона, в Краснояружском районе семь населенных пунктов подверглись 5 обстрелам, в ходе которых выпущено 20 боеприпасов, и атакам 17 БПЛА.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Графовка, Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка выпущено 2 боеприпаса и нанесены удары 14 беспилотников, из которых 11 подавлены и сбиты", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.08.2025
Вчера, 15:55
 
ПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала