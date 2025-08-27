https://ria.ru/20250827/vsu-2037814413.html

ВСУ атаковали Белгородскую область 88 беспилотниками за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область 88 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 27.08.2025

ВСУ атаковали Белгородскую область 88 беспилотниками за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 88 беспилотниками шесть муниципалитетов Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T11:25:00+03:00

2025-08-27T11:25:00+03:00

2025-08-27T11:25:00+03:00

происшествия

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937178389_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e35c4da1b8f3d4ae3e7cfa0d7ea0cbf6.jpg

БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 88 беспилотниками шесть муниципалитетов Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 24 снаряда, также были сбиты и подавлены 36 дронов. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 33 частных домовладениях, сельхозпредприятии, объекте связи, сельхозтехнике и 8 транспортных средствах. "Белгород атакован 2 беспилотниками самолётного типа. Повреждены 4 квартиры в 2 многоквартирных домах. В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Малиновка и Октябрьский, сёлам Красный Октябрь, Красный Хутор, Крутой Лог, Нехотеевка, Николаевка, а также хутору Церковный совершены атаки 12 беспилотников, 8 из которых сбиты", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что по Валуйскому округу нанесены удары 34 БПЛА, 17 из которых подавлены и сбиты, в Грайворонском округе выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 9 беспилотников. По данным главы региона, в Краснояружском районе семь населенных пунктов подверглись 5 обстрелам, в ходе которых выпущено 20 боеприпасов, и атакам 17 БПЛА. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Графовка, Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка выпущено 2 боеприпаса и нанесены удары 14 беспилотников, из которых 11 подавлены и сбиты", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250827/kompensatsii-2037806435.html

https://ria.ru/20250826/spetsoperatsiya-2037684918.html

белгородская область

украина

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков