ВС России ударили по украинскому цеху в Харьковской области

Удары нанесены по цеху сборки беспилотников ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 27.08.2025
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Удары нанесены по цеху сборки беспилотников ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Харьковская область 22.35 - Изюмский район, 00.02 - Лозовая и район, 00.20 - Мерефа, 00.44 - Харьковский район, 00.46 - Лозовский район. Итог: пять эпизодов, удары по инфраструктуре и промышленным объектам. Хорошее попадание по цеху, где производилась сборка БПЛА ", - сообщил Лебедев.
