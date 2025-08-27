https://ria.ru/20250827/vsu-2037783113.html

ВС России ударили по украинскому цеху в Харьковской области

ВС России ударили по украинскому цеху в Харьковской области - РИА Новости, 27.08.2025

ВС России ударили по украинскому цеху в Харьковской области

Удары нанесены по цеху сборки беспилотников ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T08:26:00+03:00

2025-08-27T08:26:00+03:00

2025-08-27T08:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg

ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Удары нанесены по цеху сборки беспилотников ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Харьковская область 22.35 - Изюмский район, 00.02 - Лозовая и район, 00.20 - Мерефа, 00.44 - Харьковский район, 00.46 - Лозовский район. Итог: пять эпизодов, удары по инфраструктуре и промышленным объектам. Хорошее попадание по цеху, где производилась сборка БПЛА ", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины