ВСУ используют американские гранаты как сбросы с БПЛА, рассказал боец
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
04:23 27.08.2025
ВСУ используют американские гранаты как сбросы с БПЛА, рассказал боец
ГЕНИЧЕСК, 27 авг - РИА Новости. Боевики киевского режима массово начали применять 40-миллиметровые гранаты американского производства в качестве сбросов с ударных беспилотников и зарядов для FPV-дронов "камикадзе", сообщил РИА Новости десантник российской группировки войск "Днепр" с позывным "Зёма". "Боевики ВСУ сбрасывают 40-милилетровые американские боеприпасы с FPV-дронов… Аналог - да наших ВОГов, то же самое. Он, можно сказать, практически ничем не отличается. Но отличается он (только) сильным ударным действием. И раскидыванием осколков. С этими боеприпасами я столкнулся только сейчас", - рассказал "Зёма", командир отделения минометной батареи "Днепра". По словам военного, американские гранаты применяются ВСУ как в качестве сбросов, так и в качестве боевой части для FPV-дронов "камикадзе". Десантник подчеркнул, что применение 40-миллиметровых натовских гранат сейчас носит массовый характер.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 27 авг - РИА Новости. Боевики киевского режима массово начали применять 40-миллиметровые гранаты американского производства в качестве сбросов с ударных беспилотников и зарядов для FPV-дронов "камикадзе", сообщил РИА Новости десантник российской группировки войск "Днепр" с позывным "Зёма".
"Боевики ВСУ сбрасывают 40-милилетровые американские боеприпасы с FPV-дронов… Аналог - да наших ВОГов, то же самое. Он, можно сказать, практически ничем не отличается. Но отличается он (только) сильным ударным действием. И раскидыванием осколков. С этими боеприпасами я столкнулся только сейчас", - рассказал "Зёма", командир отделения минометной батареи "Днепра".
По словам военного, американские гранаты применяются ВСУ как в качестве сбросов, так и в качестве боевой части для FPV-дронов "камикадзе". Десантник подчеркнул, что применение 40-миллиметровых натовских гранат сейчас носит массовый характер.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
ВСУ поджигают свои позиции в ЛНР, заявил боец
Вчера, 07:15
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
