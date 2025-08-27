https://ria.ru/20250827/vsu-2037771167.html

ВСУ используют американские гранаты как сбросы с БПЛА, рассказал боец

Боевики киевского режима массово начали применять 40-миллиметровые гранаты американского производства в качестве сбросов с ударных беспилотников и зарядов для... РИА Новости, 27.08.2025

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg

ГЕНИЧЕСК, 27 авг - РИА Новости. Боевики киевского режима массово начали применять 40-миллиметровые гранаты американского производства в качестве сбросов с ударных беспилотников и зарядов для FPV-дронов "камикадзе", сообщил РИА Новости десантник российской группировки войск "Днепр" с позывным "Зёма". "Боевики ВСУ сбрасывают 40-милилетровые американские боеприпасы с FPV-дронов… Аналог - да наших ВОГов, то же самое. Он, можно сказать, практически ничем не отличается. Но отличается он (только) сильным ударным действием. И раскидыванием осколков. С этими боеприпасами я столкнулся только сейчас", - рассказал "Зёма", командир отделения минометной батареи "Днепра". По словам военного, американские гранаты применяются ВСУ как в качестве сбросов, так и в качестве боевой части для FPV-дронов "камикадзе". Десантник подчеркнул, что применение 40-миллиметровых натовских гранат сейчас носит массовый характер.

