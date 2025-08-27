Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейских
10:12 27.08.2025 (обновлено: 10:58 27.08.2025)
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейских
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейских
происшествия
москва
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Задержан вооруженный ножом правонарушитель, напавший на полицейских на севере Москвы, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ."Сегодня у одного из домов на Щелковском шоссе сотрудниками столичной полиции задержан вооруженный ножом правонарушитель. Злоумышленник угрожал стражам порядка, в том числе посягал на жизнь и здоровье сотрудников полиции", - говорится в сообщении.Благодаря грамотным действиям полицейских никто не пострадал. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейских

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Задержан вооруженный ножом правонарушитель, напавший на полицейских на севере Москвы, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Сегодня у одного из домов на Щелковском шоссе сотрудниками столичной полиции задержан вооруженный ножом правонарушитель. Злоумышленник угрожал стражам порядка, в том числе посягал на жизнь и здоровье сотрудников полиции", - говорится в сообщении.
Благодаря грамотным действиям полицейских никто не пострадал. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
В Приморье возбудили дело после нападения с ножом на людей
10 августа, 08:51
 
Происшествия, Москва
 
 
