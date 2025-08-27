https://ria.ru/20250827/vooruzhennyj-2037795247.html
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейских
2025-08-27T10:12:00+03:00
2025-08-27T10:12:00+03:00
2025-08-27T10:58:00+03:00
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Задержан вооруженный ножом правонарушитель, напавший на полицейских на севере Москвы, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ."Сегодня у одного из домов на Щелковском шоссе сотрудниками столичной полиции задержан вооруженный ножом правонарушитель. Злоумышленник угрожал стражам порядка, в том числе посягал на жизнь и здоровье сотрудников полиции", - говорится в сообщении.Благодаря грамотным действиям полицейских никто не пострадал. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Полицейские на севере Москвы задержали напавшего на них с ножом правонарушителя