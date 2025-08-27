Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде задержали агента СБУ, готовившего атаку на военный аэродром
09:56 27.08.2025 (обновлено: 10:27 27.08.2025)
В Волгограде задержали агента СБУ, готовившего атаку на военный аэродром
В Волгограде задержали агента СБУ, готовившего атаку на военный аэродром - РИА Новости, 27.08.2025
В Волгограде задержали агента СБУ, готовившего атаку на военный аэродром
В Волгограде задержали агента украинских спецслужб, который готовил диверсию на военном аэродроме в Энгельсе, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Волгограде задержали агента украинских спецслужб, который готовил диверсию на военном аэродроме в Энгельсе, сообщил ЦОС ФСБ. &quot;Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность 35-летнего жителя города Волгограда, подозреваемого в сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителями спецслужбы иностранного государства&quot;, — говорится в заявлении.Обвиняемы с 2019 по 2022 год проживал во Львовской области, где его завербовала СБУ для совершения диверсии в обмен на гражданство. Его готовили к заданию в Киеве, после чего он вернулся в Волгоград, а затем выехал в Саратовскую область.Подозреваемый снял жилье недалеко от аэродрома в Энгельсе, где намеревался установить оборудование для ударных беспилотников. ФСБ задержала его при попытке извлечь средства для диверсии под видом курьера.Следственный отдел УФСБ России по Волгоградской области возбудил уголовное дело по статье 275.1 Уголовного кодекса. Фигуранта дела поместили под стражу. В ФСБ добавили, что следствие и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
В Волгограде задержали агента СБУ, готовившего атаку на военный аэродром

ФСБ задержала в Волгограде агента СБУ, готовившего атаку на аэродром в Энгельсе

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Волгограде задержали агента украинских спецслужб, который готовил диверсию на военном аэродроме в Энгельсе, сообщил ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность 35-летнего жителя города Волгограда, подозреваемого в сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителями спецслужбы иностранного государства", — говорится в заявлении.

Обвиняемы с 2019 по 2022 год проживал во Львовской области, где его завербовала СБУ для совершения диверсии в обмен на гражданство. Его готовили к заданию в Киеве, после чего он вернулся в Волгоград, а затем выехал в Саратовскую область.
Подозреваемый снял жилье недалеко от аэродрома в Энгельсе, где намеревался установить оборудование для ударных беспилотников. ФСБ задержала его при попытке извлечь средства для диверсии под видом курьера.
Следственный отдел УФСБ России по Волгоградской области возбудил уголовное дело по статье 275.1 Уголовного кодекса. Фигуранта дела поместили под стражу. В ФСБ добавили, что следствие и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
