Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили возможность присутствия европейских военных на Украине - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 27.08.2025 (обновлено: 14:24 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/voennye-2037847483.html
В Кремле оценили возможность присутствия европейских военных на Украине
В Кремле оценили возможность присутствия европейских военных на Украине - РИА Новости, 27.08.2025
В Кремле оценили возможность присутствия европейских военных на Украине
Россия негативно относится к обсуждениям в Европе о возможности присутствия европейских военных на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T13:04:00+03:00
2025-08-27T14:24:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021071042_0:0:2769:1557_1920x0_80_0_0_38a85e300288b7c7325eb29dd6d89c7a.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия негативно относится к обсуждениям в Европе о возможности присутствия европейских военных на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Негативно относимся. Мы тоже об этом говорили на разном уровне. Собственно, не существует европейских военных - существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Кроме того, Песков отметил, что продвижение военной инфраструктуры НАТО и инфильтрация этой военной инфраструктуры на Украину - одна из первопричин конфликтной ситуации на Украине.
https://ria.ru/20250827/rossija-2037846255.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021071042_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b75850c76e57e798c7044dda58c01613.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Европа, Дмитрий Песков, НАТО
В Кремле оценили возможность присутствия европейских военных на Украине

Песков: РФ негативно относится к обсуждениям о европейских войсках на Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия негативно относится к обсуждениям в Европе о возможности присутствия европейских военных на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Негативно относимся. Мы тоже об этом говорили на разном уровне. Собственно, не существует европейских военных - существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, Песков отметил, что продвижение военной инфраструктуры НАТО и инфильтрация этой военной инфраструктуры на Украину - одна из первопричин конфликтной ситуации на Украине.
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Россия хочет решить конфликт на Украине дипломатией, заявили в Кремле
Вчера, 13:02
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала