https://ria.ru/20250827/voennye-2037847483.html
В Кремле оценили возможность присутствия европейских военных на Украине
В Кремле оценили возможность присутствия европейских военных на Украине - РИА Новости, 27.08.2025
В Кремле оценили возможность присутствия европейских военных на Украине
Россия негативно относится к обсуждениям в Европе о возможности присутствия европейских военных на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T13:04:00+03:00
2025-08-27T13:04:00+03:00
2025-08-27T14:24:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021071042_0:0:2769:1557_1920x0_80_0_0_38a85e300288b7c7325eb29dd6d89c7a.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия негативно относится к обсуждениям в Европе о возможности присутствия европейских военных на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Негативно относимся. Мы тоже об этом говорили на разном уровне. Собственно, не существует европейских военных - существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Кроме того, Песков отметил, что продвижение военной инфраструктуры НАТО и инфильтрация этой военной инфраструктуры на Украину - одна из первопричин конфликтной ситуации на Украине.
https://ria.ru/20250827/rossija-2037846255.html
украина
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021071042_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b75850c76e57e798c7044dda58c01613.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, европа, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Европа, Дмитрий Песков, НАТО
В Кремле оценили возможность присутствия европейских военных на Украине
Песков: РФ негативно относится к обсуждениям о европейских войсках на Украине