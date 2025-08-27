https://ria.ru/20250827/voennye-2037847483.html

В Кремле оценили возможность присутствия европейских военных на Украине

В Кремле оценили возможность присутствия европейских военных на Украине - РИА Новости, 27.08.2025

В Кремле оценили возможность присутствия европейских военных на Украине

Россия негативно относится к обсуждениям в Европе о возможности присутствия европейских военных на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия негативно относится к обсуждениям в Европе о возможности присутствия европейских военных на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Негативно относимся. Мы тоже об этом говорили на разном уровне. Собственно, не существует европейских военных - существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Кроме того, Песков отметил, что продвижение военной инфраструктуры НАТО и инфильтрация этой военной инфраструктуры на Украину - одна из первопричин конфликтной ситуации на Украине.

