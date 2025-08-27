Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, чем сейчас занимается Нацгвардия в Вашингтоне - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/voennye-2037841424.html
СМИ рассказали, чем сейчас занимается Нацгвардия в Вашингтоне
СМИ рассказали, чем сейчас занимается Нацгвардия в Вашингтоне - РИА Новости, 27.08.2025
СМИ рассказали, чем сейчас занимается Нацгвардия в Вашингтоне
Военнослужащие национальной гвардии, развернутые в Вашингтоне для борьбы с преступностью, помимо основной работы занимаются благоустройством и уборкой... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T12:48:00+03:00
2025-08-27T12:48:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037528501_894:187:3000:1372_1920x0_80_0_0_7d10bfd5419f5d9871cd5544700ed7c7.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Военнослужащие национальной гвардии, развернутые в Вашингтоне для борьбы с преступностью, помимо основной работы занимаются благоустройством и уборкой общественных территорий, включая вывоз мусора и стирание граффити со стен, сообщает издание Washington Post. "Они были мобилизованы для поддержки федеральных правоохранительных органов и местной полиции, но в последние дни эти распоряжения расширились и теперь включают в себя задачи по благоустройству, такие как вывоз мусора и уборка территории вокруг национальной аллеи и других федеральных объектов. Военнослужащие, возможно, также займутся удалением граффити", - пишет издание. По данным газеты, это происходит на фоне острого дефицита кадров в муниципальных службах после массовых федеральных сокращений, инициированных президентом Дональдом Трампом в начале года. Отмечается, что военные и критики Трампа опасаются, что такое использование профессиональных военных "обойдется дорого". Трамп ранее объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, в рамках временного чрезвычайного положения он направил в ряд мест национальную гвардию и пригрозил отправить в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
https://ria.ru/20250826/ssha-2037753029.html
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037528501_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_620ba84a54fd47afedc418013fa9f61d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
СМИ рассказали, чем сейчас занимается Нацгвардия в Вашингтоне

WP: нацгвардейцы в Вашингтоне занимаются уборкой общественных территорий

© AP Photo / Rod LamkeyБойцы Национальной гвардии США в Вашингтоне
Бойцы Национальной гвардии США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Бойцы Национальной гвардии США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Военнослужащие национальной гвардии, развернутые в Вашингтоне для борьбы с преступностью, помимо основной работы занимаются благоустройством и уборкой общественных территорий, включая вывоз мусора и стирание граффити со стен, сообщает издание Washington Post.
"Они были мобилизованы для поддержки федеральных правоохранительных органов и местной полиции, но в последние дни эти распоряжения расширились и теперь включают в себя задачи по благоустройству, такие как вывоз мусора и уборка территории вокруг национальной аллеи и других федеральных объектов. Военнослужащие, возможно, также займутся удалением граффити", - пишет издание.
По данным газеты, это происходит на фоне острого дефицита кадров в муниципальных службах после массовых федеральных сокращений, инициированных президентом Дональдом Трампом в начале года. Отмечается, что военные и критики Трампа опасаются, что такое использование профессиональных военных "обойдется дорого".
Трамп ранее объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, в рамках временного чрезвычайного положения он направил в ряд мест национальную гвардию и пригрозил отправить в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Опрос показал, как американцы относятся введению нацгвардии в Вашингтон
26 августа, 23:01
 
В миреВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала