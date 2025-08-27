СМИ рассказали, чем сейчас занимается Нацгвардия в Вашингтоне
WP: нацгвардейцы в Вашингтоне занимаются уборкой общественных территорий
Бойцы Национальной гвардии США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Военнослужащие национальной гвардии, развернутые в Вашингтоне для борьбы с преступностью, помимо основной работы занимаются благоустройством и уборкой общественных территорий, включая вывоз мусора и стирание граффити со стен, сообщает издание Washington Post.
"Они были мобилизованы для поддержки федеральных правоохранительных органов и местной полиции, но в последние дни эти распоряжения расширились и теперь включают в себя задачи по благоустройству, такие как вывоз мусора и уборка территории вокруг национальной аллеи и других федеральных объектов. Военнослужащие, возможно, также займутся удалением граффити", - пишет издание.
По данным газеты, это происходит на фоне острого дефицита кадров в муниципальных службах после массовых федеральных сокращений, инициированных президентом Дональдом Трампом в начале года. Отмечается, что военные и критики Трампа опасаются, что такое использование профессиональных военных "обойдется дорого".
Трамп ранее объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, в рамках временного чрезвычайного положения он направил в ряд мест национальную гвардию и пригрозил отправить в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.