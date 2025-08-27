https://ria.ru/20250827/voennye-2037841424.html

СМИ рассказали, чем сейчас занимается Нацгвардия в Вашингтоне

СМИ рассказали, чем сейчас занимается Нацгвардия в Вашингтоне - РИА Новости, 27.08.2025

СМИ рассказали, чем сейчас занимается Нацгвардия в Вашингтоне

Военнослужащие национальной гвардии, развернутые в Вашингтоне для борьбы с преступностью, помимо основной работы занимаются благоустройством и уборкой... 27.08.2025

в мире

вашингтон (штат)

дональд трамп

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Военнослужащие национальной гвардии, развернутые в Вашингтоне для борьбы с преступностью, помимо основной работы занимаются благоустройством и уборкой общественных территорий, включая вывоз мусора и стирание граффити со стен, сообщает издание Washington Post. "Они были мобилизованы для поддержки федеральных правоохранительных органов и местной полиции, но в последние дни эти распоряжения расширились и теперь включают в себя задачи по благоустройству, такие как вывоз мусора и уборка территории вокруг национальной аллеи и других федеральных объектов. Военнослужащие, возможно, также займутся удалением граффити", - пишет издание. По данным газеты, это происходит на фоне острого дефицита кадров в муниципальных службах после массовых федеральных сокращений, инициированных президентом Дональдом Трампом в начале года. Отмечается, что военные и критики Трампа опасаются, что такое использование профессиональных военных "обойдется дорого". Трамп ранее объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, в рамках временного чрезвычайного положения он направил в ряд мест национальную гвардию и пригрозил отправить в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.

вашингтон (штат)

2025

Новости

в мире, вашингтон (штат), дональд трамп