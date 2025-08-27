https://ria.ru/20250827/voennye-2037837539.html

ВС России ведут огонь по отошедшим из Серебрянского лесничества силам ВСУ

ВС России ведут огонь по отошедшим из Серебрянского лесничества силам ВСУ - РИА Новости, 27.08.2025

ВС России ведут огонь по отошедшим из Серебрянского лесничества силам ВСУ

Артиллерия спецназа "Ахмат" и смежных подразделений ВС РФ активно ведет огонь по отошедшим и Серебрянского лесничества силам ВСУ, не давая им закрепиться,... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T12:33:00+03:00

2025-08-27T12:33:00+03:00

2025-08-27T15:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573267_0:125:2085:1298_1920x0_80_0_0_f052edd956e3ed8c8613200b7dc1df9a.jpg

СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 27 авг - РИА Новости. Артиллерия спецназа "Ахмат" и смежных подразделений ВС РФ активно ведет огонь по отошедшим и Серебрянского лесничества силам ВСУ, не давая им закрепиться, рассказал РИА Новости командир расчета гаубицы Д-30 батальона "Шрама" спецназа с позывным "Моряк".Ранее комбат "Шрам" рассказал РИА Новости об активном продвижении сил РФ в Серебрянском лесничестве. В российских силовых структурах уточнили, что российские войска взяли в клещи военных ВСУ из 119-й бригады теробороны в восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР."Работаем по целям уже за лесничеством", - рассказал "Моряк".Он пояснил, что среди приоритетных целей сейчас расчеты БПЛА, на которые ВСУ делают основной упор."Мы активнее, потому что у них артиллерии уже не так много осталось, можно сказать единицы, потому что стараемся, уничтожаем", - пояснил командир расчета.По словам бойца "Ахмата", со стороны РФ артиллерия работает очень активно, не давая отошедшим из Серебрянского лесничества подразделениям ВСУ, в том числе элитным отрядам беспилотчиков, закрепиться.ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.

https://ria.ru/20250827/osvobozhdenie-2037829874.html

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф