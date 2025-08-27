https://ria.ru/20250827/voennye-2037837539.html
ВС России ведут огонь по отошедшим из Серебрянского лесничества силам ВСУ
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 27 авг - РИА Новости. Артиллерия спецназа "Ахмат" и смежных подразделений ВС РФ активно ведет огонь по отошедшим и Серебрянского лесничества силам ВСУ, не давая им закрепиться, рассказал РИА Новости командир расчета гаубицы Д-30 батальона "Шрама" спецназа с позывным "Моряк".Ранее комбат "Шрам" рассказал РИА Новости об активном продвижении сил РФ в Серебрянском лесничестве. В российских силовых структурах уточнили, что российские войска взяли в клещи военных ВСУ из 119-й бригады теробороны в восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР."Работаем по целям уже за лесничеством", - рассказал "Моряк".Он пояснил, что среди приоритетных целей сейчас расчеты БПЛА, на которые ВСУ делают основной упор."Мы активнее, потому что у них артиллерии уже не так много осталось, можно сказать единицы, потому что стараемся, уничтожаем", - пояснил командир расчета.По словам бойца "Ахмата", со стороны РФ артиллерия работает очень активно, не давая отошедшим из Серебрянского лесничества подразделениям ВСУ, в том числе элитным отрядам беспилотчиков, закрепиться.ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 27 авг - РИА Новости. Артиллерия спецназа "Ахмат" и смежных подразделений ВС РФ активно ведет огонь по отошедшим и Серебрянского лесничества силам ВСУ, не давая им закрепиться, рассказал РИА Новости командир расчета гаубицы Д-30 батальона "Шрама" спецназа с позывным "Моряк".
Ранее комбат "Шрам" рассказал РИА Новости об активном продвижении сил РФ
в Серебрянском лесничестве. В российских силовых структурах уточнили, что российские войска взяли в клещи военных ВСУ
из 119-й бригады теробороны в восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР
.
"Работаем по целям уже за лесничеством", - рассказал "Моряк".
Он пояснил, что среди приоритетных целей сейчас расчеты БПЛА, на которые ВСУ делают основной упор.
"Мы активнее, потому что у них артиллерии уже не так много осталось, можно сказать единицы, потому что стараемся, уничтожаем", - пояснил командир расчета.
По словам бойца "Ахмата", со стороны РФ артиллерия работает очень активно, не давая отошедшим из Серебрянского лесничества подразделениям ВСУ, в том числе элитным отрядам беспилотчиков, закрепиться.
ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе
между городом Кременная
в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР
. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.