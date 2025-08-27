Рейтинг@Mail.ru
ВС России ведут огонь по отошедшим из Серебрянского лесничества силам ВСУ - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 27.08.2025 (обновлено: 15:49 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/voennye-2037837539.html
ВС России ведут огонь по отошедшим из Серебрянского лесничества силам ВСУ
ВС России ведут огонь по отошедшим из Серебрянского лесничества силам ВСУ - РИА Новости, 27.08.2025
ВС России ведут огонь по отошедшим из Серебрянского лесничества силам ВСУ
Артиллерия спецназа "Ахмат" и смежных подразделений ВС РФ активно ведет огонь по отошедшим и Серебрянского лесничества силам ВСУ, не давая им закрепиться,... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T12:33:00+03:00
2025-08-27T15:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573267_0:125:2085:1298_1920x0_80_0_0_f052edd956e3ed8c8613200b7dc1df9a.jpg
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 27 авг - РИА Новости. Артиллерия спецназа "Ахмат" и смежных подразделений ВС РФ активно ведет огонь по отошедшим и Серебрянского лесничества силам ВСУ, не давая им закрепиться, рассказал РИА Новости командир расчета гаубицы Д-30 батальона "Шрама" спецназа с позывным "Моряк".Ранее комбат "Шрам" рассказал РИА Новости об активном продвижении сил РФ в Серебрянском лесничестве. В российских силовых структурах уточнили, что российские войска взяли в клещи военных ВСУ из 119-й бригады теробороны в восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР."Работаем по целям уже за лесничеством", - рассказал "Моряк".Он пояснил, что среди приоритетных целей сейчас расчеты БПЛА, на которые ВСУ делают основной упор."Мы активнее, потому что у них артиллерии уже не так много осталось, можно сказать единицы, потому что стараемся, уничтожаем", - пояснил командир расчета.По словам бойца "Ахмата", со стороны РФ артиллерия работает очень активно, не давая отошедшим из Серебрянского лесничества подразделениям ВСУ, в том числе элитным отрядам беспилотчиков, закрепиться.ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
https://ria.ru/20250827/osvobozhdenie-2037829874.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573267_94:0:1991:1423_1920x0_80_0_0_b3076e7e6df20d48ff3c3d205c10f856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России ведут огонь по отошедшим из Серебрянского лесничества силам ВСУ

ВС РФ не дает закрепиться отошедшим из Серебрянского лесничества силам ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской бригады РФ
Боевая работа артиллерийской бригады РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийской бригады РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 27 авг - РИА Новости. Артиллерия спецназа "Ахмат" и смежных подразделений ВС РФ активно ведет огонь по отошедшим и Серебрянского лесничества силам ВСУ, не давая им закрепиться, рассказал РИА Новости командир расчета гаубицы Д-30 батальона "Шрама" спецназа с позывным "Моряк".
Ранее комбат "Шрам" рассказал РИА Новости об активном продвижении сил РФ в Серебрянском лесничестве. В российских силовых структурах уточнили, что российские войска взяли в клещи военных ВСУ из 119-й бригады теробороны в восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР.
"Работаем по целям уже за лесничеством", - рассказал "Моряк".
Он пояснил, что среди приоритетных целей сейчас расчеты БПЛА, на которые ВСУ делают основной упор.
"Мы активнее, потому что у них артиллерии уже не так много осталось, можно сказать единицы, потому что стараемся, уничтожаем", - пояснил командир расчета.
По словам бойца "Ахмата", со стороны РФ артиллерия работает очень активно, не давая отошедшим из Серебрянского лесничества подразделениям ВСУ, в том числе элитным отрядам беспилотчиков, закрепиться.
ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
ВС России взяли под контроль Первое Мая в ДНР
Вчера, 12:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала