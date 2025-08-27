https://ria.ru/20250827/voennye-2037834800.html

Силы ПВО сбили 162 украинских дрона за сутки

Силы ПВО сбили 162 украинских дрона за сутки - РИА Новости, 27.08.2025

Силы ПВО сбили 162 украинских дрона за сутки

Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили радиолокационную станцию ПВО ВСУ, пункты управления и места сборки беспилотных летательных аппаратов, средства... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T12:19:00+03:00

2025-08-27T12:19:00+03:00

2025-08-27T12:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сша

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили радиолокационную станцию ПВО ВСУ, пункты управления и места сборки беспилотных летательных аппаратов, средства ПВО сбили 162 дрона, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение радиолокационной станции ПВО ВСУ, пунктам управления и местам сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 162 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 79826 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24817 танков и других боевых бронированных машин, 1588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28968 орудий полевой артиллерии и минометов, 40480 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, сша, вооруженные силы украины