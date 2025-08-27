Силы ПВО сбили 162 украинских дрона за сутки
Минобороны: авиация и артиллерия поразили радиолокационную станцию ПВО ВСУ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили радиолокационную станцию ПВО ВСУ, пункты управления и места сборки беспилотных летательных аппаратов, средства ПВО сбили 162 дрона, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение радиолокационной станции ПВО ВСУ, пунктам управления и местам сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 162 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 79826 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24817 танков и других боевых бронированных машин, 1588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28968 орудий полевой артиллерии и минометов, 40480 единиц специальной военной автомобильной техники.
