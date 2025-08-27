Рейтинг@Mail.ru
Российские военные поразили наземный дрон ВСУ под Константиновкой в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 27.08.2025
Российские военные поразили наземный дрон ВСУ под Константиновкой в ДНР
Российские военные поразили наземный дрон ВСУ под Константиновкой в ДНР

Российский военнослужащий
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск выявили и поразили роботизированную платформу снабжения ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Константиновка операторами БПЛА было обнаружено движение роботизированной платформы снабжения ВСУ, перемещавшейся из тылового района к передовой. Проследив за ней по маршруту движения, разведчики также вскрыли укрытие личного состава противника. Налетом ударных БПЛА обе цели были уничтожены", — говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Российские военные уничтожили танк на Константиновском направлении
