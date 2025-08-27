https://ria.ru/20250827/voennye-2037828343.html
Российские военные поразили наземный дрон ВСУ под Константиновкой в ДНР
Российские военные поразили наземный дрон ВСУ под Константиновкой в ДНР
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск выявили и поразили роботизированную платформу снабжения ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Константиновка операторами БПЛА было обнаружено движение роботизированной платформы снабжения ВСУ, перемещавшейся из тылового района к передовой. Проследив за ней по маршруту движения, разведчики также вскрыли укрытие личного состава противника. Налетом ударных БПЛА обе цели были уничтожены", — говорится в сообщении.
