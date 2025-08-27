Рейтинг@Mail.ru
В Британии выразили беспокойство из-за назревающего кризиса во Франции - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/vlasti-2037912748.html
В Британии выразили беспокойство из-за назревающего кризиса во Франции
В Британии выразили беспокойство из-за назревающего кризиса во Франции - РИА Новости, 27.08.2025
В Британии выразили беспокойство из-за назревающего кризиса во Франции
Британские власти опасаются, что борьба с нелегальными мигрантами, пересекающими пролив Ла-Манш, ослабнет на фоне назревающего во Франции политического кризиса, РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T16:44:00+03:00
2025-08-27T16:44:00+03:00
в мире
франция
ла-манш
франсуа байру
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
ЛОНДОН, 27 авг - РИА Новости. Британские власти опасаются, что борьба с нелегальными мигрантами, пересекающими пролив Ла-Манш, ослабнет на фоне назревающего во Франции политического кризиса, сообщает в среду газета Times со ссылкой на правительственные источники. В понедельник премьер Франции Франсуа Байру заявил, что вопрос о доверии правительству будет поставлен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своём намерении выразить кабмину недоверие. "Политическая ситуация во Франции сложная. Мы все еще надеемся, что они реализуют это (меры по борьбе с мигрантами - ред.), но в связи с этими событиями это стало сложнее", - сообщает издание Times. В частности, речь идет о перехвате лодок с мигрантами в проливе. Трактовка законодательства во Франции не позволяет отлавливать нелегалов, которые уже переплывают Ла-Манш - французские правоохранители могут вмешаться только для проведения спасательных операций, если того требует ситуация. Однако ранее французское МВД высказалось за изменения в морском законодательстве, которые позволили бы пресекать миграционные потоки еще на суше. "Французские правительственные источники сообщили, что изменения морского законодательства вряд ли скоро состоится и что оно окажется внизу списка приоритетов для нового правительства", - пишет газета. При этом в МВД Британии заявляют, что коллеги из французского ведомства их заверили, что изменения законодательной трактовки пройдут как запланировано, сказано в статье.
https://ria.ru/20250716/frantsiya-2029291663.html
https://ria.ru/20250824/lavrov-2037277536.html
франция
ла-манш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_782e4749370cc852df0cffc38248bb22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, ла-манш, франсуа байру
В мире, Франция, Ла-Манш, Франсуа Байру
В Британии выразили беспокойство из-за назревающего кризиса во Франции

Times: Британия опасается ослабления борьбы с нелегалами, пересекающими Ла-Манш

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 27 авг - РИА Новости. Британские власти опасаются, что борьба с нелегальными мигрантами, пересекающими пролив Ла-Манш, ослабнет на фоне назревающего во Франции политического кризиса, сообщает в среду газета Times со ссылкой на правительственные источники.
В понедельник премьер Франции Франсуа Байру заявил, что вопрос о доверии правительству будет поставлен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своём намерении выразить кабмину недоверие.
Французский политик Франсуа Байру - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Не пожалел даже ребенка: скандалы премьер-министра Франции Франсуа Байру
16 июля, 13:35
"Политическая ситуация во Франции сложная. Мы все еще надеемся, что они реализуют это (меры по борьбе с мигрантами - ред.), но в связи с этими событиями это стало сложнее", - сообщает издание Times.
В частности, речь идет о перехвате лодок с мигрантами в проливе. Трактовка законодательства во Франции не позволяет отлавливать нелегалов, которые уже переплывают Ла-Манш - французские правоохранители могут вмешаться только для проведения спасательных операций, если того требует ситуация. Однако ранее французское МВД высказалось за изменения в морском законодательстве, которые позволили бы пресекать миграционные потоки еще на суше.
"Французские правительственные источники сообщили, что изменения морского законодательства вряд ли скоро состоится и что оно окажется внизу списка приоритетов для нового правительства", - пишет газета.
При этом в МВД Британии заявляют, что коллеги из французского ведомства их заверили, что изменения законодательной трактовки пройдут как запланировано, сказано в статье.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Лавров поставил Макрона на место за слова о "России-людоеде"
24 августа, 14:01
 
В миреФранцияЛа-МаншФрансуа Байру
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала