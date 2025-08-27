https://ria.ru/20250827/vlasti-2037912748.html

В Британии выразили беспокойство из-за назревающего кризиса во Франции

Британские власти опасаются, что борьба с нелегальными мигрантами, пересекающими пролив Ла-Манш, ослабнет на фоне назревающего во Франции политического кризиса, РИА Новости, 27.08.2025

ЛОНДОН, 27 авг - РИА Новости. Британские власти опасаются, что борьба с нелегальными мигрантами, пересекающими пролив Ла-Манш, ослабнет на фоне назревающего во Франции политического кризиса, сообщает в среду газета Times со ссылкой на правительственные источники. В понедельник премьер Франции Франсуа Байру заявил, что вопрос о доверии правительству будет поставлен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своём намерении выразить кабмину недоверие. "Политическая ситуация во Франции сложная. Мы все еще надеемся, что они реализуют это (меры по борьбе с мигрантами - ред.), но в связи с этими событиями это стало сложнее", - сообщает издание Times. В частности, речь идет о перехвате лодок с мигрантами в проливе. Трактовка законодательства во Франции не позволяет отлавливать нелегалов, которые уже переплывают Ла-Манш - французские правоохранители могут вмешаться только для проведения спасательных операций, если того требует ситуация. Однако ранее французское МВД высказалось за изменения в морском законодательстве, которые позволили бы пресекать миграционные потоки еще на суше. "Французские правительственные источники сообщили, что изменения морского законодательства вряд ли скоро состоится и что оно окажется внизу списка приоритетов для нового правительства", - пишет газета. При этом в МВД Британии заявляют, что коллеги из французского ведомства их заверили, что изменения законодательной трактовки пройдут как запланировано, сказано в статье.

