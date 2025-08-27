https://ria.ru/20250827/vityaz-2037867230.html

Воробьев и Соловьев посетили центр спецподготовки "Витязь" в Балашихе

27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и телеведущий Владимир Соловьев посетили центр специальной подготовки "Витязь" в Балашихе, сообщает пресс-служба правительства Московской области. Центр действует на базе пункта отбора на военную службу по контракту, который открыли в апреле 2023 года по поручению губернатора. Это первый в России центр, объединивший в одном месте все этапы оформления контракта с министерством обороны и начальную подготовку бойцов. Ее ведут инструкторы и ветераны спецназа "Витязь", которые передают не только теоретические знания, но и уникальный боевой опыт. Через центр проходят все, кто заключил контракт в Подмосковье. "Здесь работают "краповые береты", они помогают нашим контрактникам на первоначальном этапе. Это очень подготовленное боевое подразделение. И Сергей Иванович Лысюк, наша легенда спецназа, и другие специалисты задействованы в этой работе, чтобы ребята могли получить не только базовые навыки, но и более глубокие знания. Например, это все, что касается беспилотников – для них организованы 30-дневные курсы, которые помогают освоиться, получить учетную специальность. Такой запрос был и от командиров, и от самих бойцов. Наша задача заключалась в том, чтобы все профессионально организовать", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Учебный центр по подготовке операторов БПЛА сформирован здесь с декабря 2024 года. Все аудитории и площадки оснащены необходимым оборудованием и беспилотниками различных типов. Подготовка проводится в группах по 5-10 человек. Она организована в кратчайшие сроки – за 30 учебных дней боец получает все необходимое: от теории и полетов на симуляторе до реальной сборки, программирования и ремонта дронов. Он также учится работать с разными типами квадрокоптеров, ориентироваться на местности, маскироваться, вести радиообмен. Все полученные навыки бойцы затем применяют в зоне СВО. В центре спецподготовки рассказали, что возраст ребят, которые обучаются – от 20 до 35 лет. Преимущественно это молодежь, потому что у молодых ребят лучше развита мелкая моторика, они больше времени проводят за компьютерами. И за 30 дней они уже начинают неплохо управлять дронами. У людей более старшего возраста на обучение БПЛА уходит в среднем месяца два-три. Но, если есть желание, обучиться можно всему. Программа в центре "Витязь" включает также тактическую, огневую и инженерную подготовку, основы боевого взаимодействия и оказания первой медицинской помощи. На территории учебно-тренировочной базы находятся тир, спортзал, полоса препятствий, учебные классы. Некоторые занятия проводят в лесу, который примыкает к центру. Подготовку ведут 18 инструкторов. Курирует эту работу Герой России, почетный житель Московской области и Балашихи, президент Ассоциации "Братство краповых беретов "Витязь" Сергей Лысюк. Более 15 лет он посвятил службе и подготовке бойцов, участвовал и руководил боевыми операциями. В центре "Витязь" ребята находятся 3–5 дней, проживают в комфортных условиях, их обеспечивают всем необходимым – от документов до одежды. Они проходят медицинскую комиссию, им оказывают юридическую помощь, открывают банковский счет, знакомят с мерами социальной поддержки. Все время, пока идет обучение, бойцы уже получают выплаты. Заключившие контракт в Балашихе, могут рассчитывать на самую высокую единовременную выплату по стране – 3 миллиона рублей. В целом же за первый год службы вместе с ежемесячной зарплатой бойцы получают минимум 5,5 миллиона рублей. Подробности – на контрактмо.рф. Записаться на военную службу можно через "Госуслуги". Работает также горячая линия: +7 (495) 990-77-77. Губернатор также поблагодарил командиров, которые помогают сориентироваться, говорят, что сейчас больше всего нужно – вооружение или какие-то специальные технические средства. "Мы всегда друг друга дополняем, чтобы поставлять на передовую самое необходимое, важное для выполнения боевых задач. А что касается гуманитарной помощи, то уделяем внимание всем семьям наших ребят", - добавил Воробьев. От центра "Витязь" на фронт была отправлена очередная фура – в ней ударные, разведывательные, транспортные дроны, квадроциклы, внедорожники, эвакуационная техника, средства связи, а также вещи, которые собрали жители Подмосковья. "На протяжении последних двух лет, как минимум раз в две недели, мы отправляем такие грузы. Все, что в них находится, имеет разное назначение. Сейчас наступает межсезонье, поэтому есть запросы, например, на предмет одежды, амуниции. Про дроны мы уже говорили – и FPV, и "Мавиков" много не бывает. Техника, которая эвакуирует ребят, тоже очень востребована. Ну и наши школьники в стороне не стоят", - сказал губернатор. Воробьев напомнил, что в Подмосковье с 2022 года действует проект "Доброе дело", который инициировали учащиеся. Они делают маскировочные сети, окопные свечи, пишут письма, отправляют рисунки и многое другое. Инициатива продолжает реализовываться в разных школах и находит поддержку.

