Рейтинг@Mail.ru
Венгрия подала в суд на ЕС за передачу Киеву процентов от активов ЦБ России - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 27.08.2025 (обновлено: 23:52 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/vengriya-2037976966.html
Венгрия подала в суд на ЕС за передачу Киеву процентов от активов ЦБ России
Венгрия подала в суд на ЕС за передачу Киеву процентов от активов ЦБ России - РИА Новости, 27.08.2025
Венгрия подала в суд на ЕС за передачу Киеву процентов от активов ЦБ России
Венгрия подала иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета ЕС и Европейского фонда мира (EPF) за направление Украине процентов с... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T22:44:00+03:00
2025-08-27T23:52:00+03:00
в мире
украина
россия
венгрия
евросоюз
европейский суд общей юрисдикции
санкции
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_136daacf16d7037dfff7c3f99fbecc18.jpg
БУДАПЕШТ, 27 авг — РИА Новости. Венгрия подала иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета ЕС и Европейского фонда мира (EPF) за направление Украине процентов с замороженных активов российского Центробанка без согласия Будапешта, сообщило венгерское издание Portfolio. "Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета ЕС и Европейского фонда мира, оспаривая использование Украиной средств от замороженных активов российского Центробанка", — говорится в публикации. Иск подали в июле, а к рассмотрению его приняли в понедельник. Венгерское правительство опротестовывает решение Совета ЕС, принятое в мае 2024 года, о направлении 99,7 процента от замороженных российских активов в EPF, а также решение управляющего комитета EPF от февраля 2025-го, которое предусматривает отправку средств Украине. "При принятии оспариваемого решения комитет EPF нарушил вышеупомянутые положения, указав в своем решении, что Венгрия, якобы не являясь "государством, делающим взносы", не могла участвовать в голосовании и, как следствие, ее голос был проигнорирован", — цитирует издание текст иска.Речь идет о трех-пяти миллиардах евро в год, EPF уже перечислил Украине 11 миллиардов, которые почти целиком пошли на закупку вооружения. Отмечается, что решение суда может иметь прецедентное значение. Если Венгрия выиграет дело, подобная процедура не сможет повториться и аналогичные голосования в Совете ЕС должны будут рассматриваться индивидуально. Однако, если Будапешт проиграет, это приведет к тому, что вето Венгрии подобным способом будут обходить и в дальнейшем. После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских активов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Доходы от замороженных средств Брюссель направляет Украине. По данным газеты Welt am Sonntag, с января по июль 2025 года эта сумма составила 10,1 миллиарда евро.Москва ввела ответные ограничения: резервы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В России не раз называли заморозку активов воровством, отмечая, что ЕС нацелен на средства не только частных лиц, но и государства.
https://ria.ru/20250827/aktivy-2037901144.html
https://ria.ru/20250827/gosduma-2037773228.html
https://ria.ru/20250826/es-2037686906.html
украина
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_6cd8875907eaf10f7341fd610fa8b3bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, венгрия, евросоюз, европейский суд общей юрисдикции, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Евросоюз, Европейский суд общей юрисдикции, Санкции, Санкции в отношении России
Венгрия подала в суд на ЕС за передачу Киеву процентов от активов ЦБ России

Венгрия подала в суд в ЕС за выплату Киеву без ее ведома процентов с активов РФ

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 27 авг — РИА Новости. Венгрия подала иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета ЕС и Европейского фонда мира (EPF) за направление Украине процентов с замороженных активов российского Центробанка без согласия Будапешта, сообщило венгерское издание Portfolio.
"Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета ЕС и Европейского фонда мира, оспаривая использование Украиной средств от замороженных активов российского Центробанка", — говорится в публикации.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Глава Минфина США высказался об использовании российских активов
Вчера, 15:57
Иск подали в июле, а к рассмотрению его приняли в понедельник.
Венгерское правительство опротестовывает решение Совета ЕС, принятое в мае 2024 года, о направлении 99,7 процента от замороженных российских активов в EPF, а также решение управляющего комитета EPF от февраля 2025-го, которое предусматривает отправку средств Украине.
"При принятии оспариваемого решения комитет EPF нарушил вышеупомянутые положения, указав в своем решении, что Венгрия, якобы не являясь "государством, делающим взносы", не могла участвовать в голосовании и, как следствие, ее голос был проигнорирован", — цитирует издание текст иска.
Речь идет о трех-пяти миллиардах евро в год, EPF уже перечислил Украине 11 миллиардов, которые почти целиком пошли на закупку вооружения.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Госдуму внесут проект о выходе России из Всемирной торговой организации
Вчера, 05:12
Отмечается, что решение суда может иметь прецедентное значение. Если Венгрия выиграет дело, подобная процедура не сможет повториться и аналогичные голосования в Совете ЕС должны будут рассматриваться индивидуально. Однако, если Будапешт проиграет, это приведет к тому, что вето Венгрии подобным способом будут обходить и в дальнейшем.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских активов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Доходы от замороженных средств Брюссель направляет Украине. По данным газеты Welt am Sonntag, с января по июль 2025 года эта сумма составила 10,1 миллиарда евро.
Москва ввела ответные ограничения: резервы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В России не раз называли заморозку активов воровством, отмечая, что ЕС нацелен на средства не только частных лиц, но и государства.
Флаги Бельгии и ЕС - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Премьер Бельгии высказался о конфискации российских активов
26 августа, 15:58
 
В миреУкраинаРоссияВенгрияЕвросоюзЕвропейский суд общей юрисдикцииСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала