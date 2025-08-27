https://ria.ru/20250827/vengriya-2037976966.html

Венгрия подала в суд на ЕС за передачу Киеву процентов от активов ЦБ России

Венгрия подала в суд на ЕС за передачу Киеву процентов от активов ЦБ России - РИА Новости, 27.08.2025

Венгрия подала в суд на ЕС за передачу Киеву процентов от активов ЦБ России

Венгрия подала иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета ЕС и Европейского фонда мира (EPF) за направление Украине процентов с... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T22:44:00+03:00

2025-08-27T22:44:00+03:00

2025-08-27T23:52:00+03:00

БУДАПЕШТ, 27 авг — РИА Новости. Венгрия подала иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета ЕС и Европейского фонда мира (EPF) за направление Украине процентов с замороженных активов российского Центробанка без согласия Будапешта, сообщило венгерское издание Portfolio. "Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета ЕС и Европейского фонда мира, оспаривая использование Украиной средств от замороженных активов российского Центробанка", — говорится в публикации. Иск подали в июле, а к рассмотрению его приняли в понедельник. Венгерское правительство опротестовывает решение Совета ЕС, принятое в мае 2024 года, о направлении 99,7 процента от замороженных российских активов в EPF, а также решение управляющего комитета EPF от февраля 2025-го, которое предусматривает отправку средств Украине. "При принятии оспариваемого решения комитет EPF нарушил вышеупомянутые положения, указав в своем решении, что Венгрия, якобы не являясь "государством, делающим взносы", не могла участвовать в голосовании и, как следствие, ее голос был проигнорирован", — цитирует издание текст иска.Речь идет о трех-пяти миллиардах евро в год, EPF уже перечислил Украине 11 миллиардов, которые почти целиком пошли на закупку вооружения. Отмечается, что решение суда может иметь прецедентное значение. Если Венгрия выиграет дело, подобная процедура не сможет повториться и аналогичные голосования в Совете ЕС должны будут рассматриваться индивидуально. Однако, если Будапешт проиграет, это приведет к тому, что вето Венгрии подобным способом будут обходить и в дальнейшем. После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских активов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Доходы от замороженных средств Брюссель направляет Украине. По данным газеты Welt am Sonntag, с января по июль 2025 года эта сумма составила 10,1 миллиарда евро.Москва ввела ответные ограничения: резервы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В России не раз называли заморозку активов воровством, отмечая, что ЕС нацелен на средства не только частных лиц, но и государства.

