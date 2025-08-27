Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле назвали маневры США в Карибском бассейне психологической войной
02:37 27.08.2025
В Венесуэле назвали маневры США в Карибском бассейне психологической войной
В Венесуэле назвали маневры США в Карибском бассейне психологической войной
в мире
венесуэла
сша
николас мадуро
дональд трамп
КАРАКАС, 27 авг - РИА Новости. Развертывание американских военных кораблей в Карибском бассейне является приемом психологической войны со стороны Вашингтона, направленной на создание атмосферы страха и дестабилизацию Венесуэлы, заявил РИА Новости депутат Национальной ассамблеи страны Хесус Фария. "Они сохраняют эту угрозу как прием психологической войны, чтобы запугать наш народ, вызвать тревогу, страх у населения, создать или активировать конфликты, которые могут сделать страну неуправляемой, а также подорвать экономику через атмосферу страха и террора, враждебную инвестициям", - сказал депутат от правящей соцпартии Венесуэлы Фария. Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента Николаса Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к берегам боливарианской республики трех американских военных кораблей, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В ответ на маневры США в Карибском море Каракас начал мобилизацию и призыв в ряды Боливарианской национальной милиции - местного ополчения, численность которого превышает четыре миллиона человек. Президент Мадуро назвал первый этап кампании успешным и поручил продлить её на 30 и 31 августа, отметив высокий уровень участия граждан в поддержке армии и правительства. "В любом случае мы сейчас находимся в наилучших условиях для защиты нашей страны, и это полностью соответствует масштабной мобилизации, которая идет по всей стране для защиты нашего президента Николаса Мадуро, ставшего объектом атак с самыми подлыми лживыми обвинениями", - заявил парламентарий. По словам собеседника агентства, правительство страны сейчас "сильнее, чем когда-либо", и обладает решимостью защитить народ и независимость Венесуэлы, тогда как Вашингтон "неизбежно и неуклонно теряет позиции в мире". "США знают, что не просто трудно, а невозможно осуществить их план по свержению правительства президента Николаса Мадуро. Цена такой авантюры для них будет слишком высокой", - подчеркнул Фария.
венесуэла
сша
в мире, венесуэла, сша, николас мадуро, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Дональд Трамп
© AP Photo / Matias DelacroixЛюди с флагом Венесуэлы в Каракасе
Люди с флагом Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото
КАРАКАС, 27 авг - РИА Новости. Развертывание американских военных кораблей в Карибском бассейне является приемом психологической войны со стороны Вашингтона, направленной на создание атмосферы страха и дестабилизацию Венесуэлы, заявил РИА Новости депутат Национальной ассамблеи страны Хесус Фария.
"Они сохраняют эту угрозу как прием психологической войны, чтобы запугать наш народ, вызвать тревогу, страх у населения, создать или активировать конфликты, которые могут сделать страну неуправляемой, а также подорвать экономику через атмосферу страха и террора, враждебную инвестициям", - сказал депутат от правящей соцпартии Венесуэлы Фария.
Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента Николаса Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к берегам боливарианской республики трех американских военных кораблей, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов.
В ответ на маневры США в Карибском море Каракас начал мобилизацию и призыв в ряды Боливарианской национальной милиции - местного ополчения, численность которого превышает четыре миллиона человек. Президент Мадуро назвал первый этап кампании успешным и поручил продлить её на 30 и 31 августа, отметив высокий уровень участия граждан в поддержке армии и правительства.
"В любом случае мы сейчас находимся в наилучших условиях для защиты нашей страны, и это полностью соответствует масштабной мобилизации, которая идет по всей стране для защиты нашего президента Николаса Мадуро, ставшего объектом атак с самыми подлыми лживыми обвинениями", - заявил парламентарий.
По словам собеседника агентства, правительство страны сейчас "сильнее, чем когда-либо", и обладает решимостью защитить народ и независимость Венесуэлы, тогда как Вашингтон "неизбежно и неуклонно теряет позиции в мире".
"США знают, что не просто трудно, а невозможно осуществить их план по свержению правительства президента Николаса Мадуро. Цена такой авантюры для них будет слишком высокой", - подчеркнул Фария.
