Ульянов обвинил ЕС в игнорировании жалоб Венгрии после атак ВСУ на "Дружбу"

Ульянов обвинил ЕС в игнорировании жалоб Венгрии после атак ВСУ на "Дружбу"

27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Евросоюз проигнорировал просьбу Венгрии и Словакии о защите их интересов после атак украинских войск на нефтепровод "Дружба", заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. "Бюрократия ЕС проигнорировала прямую просьбу Венгрии и Словакии о защите их экономических интересов в связи с украинскими атаками на нефтепровод "Дружба". Невероятно!" - написал Ульянов в своём Telegram-канале. На прошлой неделе источник в ЕК сообщил РИА Новости, что Еврокомиссия не видит угроз безопасности поставок энергии в страны ЕС в связи с атакой на нефтепровод "Дружба". Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов. Сийярто 22 августа заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти.

