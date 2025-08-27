Рейтинг@Mail.ru
Ульянов обвинил ЕС в игнорировании жалоб Венгрии после атак ВСУ на "Дружбу" - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/ulyanov-2037760966.html
Ульянов обвинил ЕС в игнорировании жалоб Венгрии после атак ВСУ на "Дружбу"
Ульянов обвинил ЕС в игнорировании жалоб Венгрии после атак ВСУ на "Дружбу" - РИА Новости, 27.08.2025
Ульянов обвинил ЕС в игнорировании жалоб Венгрии после атак ВСУ на "Дружбу"
Евросоюз проигнорировал просьбу Венгрии и Словакии о защите их интересов после атак украинских войск на нефтепровод "Дружба", заявил постпред РФ при... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T00:51:00+03:00
2025-08-27T00:51:00+03:00
венгрия
словакия
киев
михаил ульянов (дипломат)
петер сийярто
андрей сибига
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918627958_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_834de0f909e67ddb5bb81036ff4e0c8f.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Евросоюз проигнорировал просьбу Венгрии и Словакии о защите их интересов после атак украинских войск на нефтепровод "Дружба", заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. "Бюрократия ЕС проигнорировала прямую просьбу Венгрии и Словакии о защите их экономических интересов в связи с украинскими атаками на нефтепровод "Дружба". Невероятно!" - написал Ульянов в своём Telegram-канале. На прошлой неделе источник в ЕК сообщил РИА Новости, что Еврокомиссия не видит угроз безопасности поставок энергии в страны ЕС в связи с атакой на нефтепровод "Дружба". Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов. Сийярто 22 августа заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти.
https://ria.ru/20250826/vengriya-2037750891.html
https://ria.ru/20250826/siyyarto-2037740029.html
венгрия
словакия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918627958_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_d9b44394b0862e87b168557cd9097115.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, словакия, киев, михаил ульянов (дипломат), петер сийярто, андрей сибига, евросоюз, еврокомиссия, вооруженные силы украины
Венгрия, Словакия, Киев, Михаил Ульянов (дипломат), Петер Сийярто, Андрей Сибига, Евросоюз, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины
Ульянов обвинил ЕС в игнорировании жалоб Венгрии после атак ВСУ на "Дружбу"

Ульянов: ЕС игнорирует жалобы Венгрии и Словакии после атак ВСУ на "Дружбу"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Евросоюз проигнорировал просьбу Венгрии и Словакии о защите их интересов после атак украинских войск на нефтепровод "Дружба", заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Сийярто раскритиковал мэра Будапешта за празднование дня Украины
Вчера, 22:39
"Бюрократия ЕС проигнорировала прямую просьбу Венгрии и Словакии о защите их экономических интересов в связи с украинскими атаками на нефтепровод "Дружба". Невероятно!" - написал Ульянов в своём Telegram-канале.
На прошлой неделе источник в ЕК сообщил РИА Новости, что Еврокомиссия не видит угроз безопасности поставок энергии в страны ЕС в связи с атакой на нефтепровод "Дружба".
Ранее между Киевом и Будапештом произошла дипломатическая перепалка: венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
Сийярто 22 августа заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти.
Приемная площадка нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Сийярто не верит, что Киев атаковал "Дружбу" без ведома Евросоюза
Вчера, 20:12
 
ВенгрияСловакияКиевМихаил Ульянов (дипломат)Петер СийяртоАндрей СибигаЕвросоюзЕврокомиссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала