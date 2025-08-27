https://ria.ru/20250827/ukraina-2037981761.html
В Киеве прогремели взрывы
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ"."В Киеве слышны взрывы", - передает агентство со ссылкой на своего корреспондента.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
