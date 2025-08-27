https://ria.ru/20250827/ukraina-2037966199.html

Венгерские СМИ рассказали о количестве средств, полученных Украиной от ЕС

Венгерские СМИ рассказали о количестве средств, полученных Украиной от ЕС - РИА Новости, 27.08.2025

Венгерские СМИ рассказали о количестве средств, полученных Украиной от ЕС

Украина за три года получила от Евросоюза почти вдвое больше денег, чем Венгрия за 20 лет, это наглядно демонстрирует, что для Брюсселя на первом месте Киев, а... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27

2025-08-27T20:42:00+03:00

2025-08-27T20:42:00+03:00

БУДАПЕШТ, 27 авг - РИА Новости. Украина за три года получила от Евросоюза почти вдвое больше денег, чем Венгрия за 20 лет, это наглядно демонстрирует, что для Брюсселя на первом месте Киев, а не страны-члены, сообщила газета Magyar Nemzet на основе анализа отчета Еврокомиссии. "Согласно официальным данным Еврокомиссии, с 24 февраля 2022 года, то есть с начала войны, Украина получила от Евросоюза в общей сложности 168,9 миллиарда евро. Из этой суммы 59,6 миллиарда евро были потрачены на вооружение. Согласно тем же данным, с момента вступления в ЕС в 2004 году наша страна получила в общей сложности 90,2 миллиарда евро из фондов ЕС", - говорится в публикации. По мнению издания, такая ситуация "особенно интересна, хотя бы потому, что Венгрия является полноправным членом Евросоюза, в то время как Украина не смогла даже соответствовать критериям кандидата". "Евросоюз не мог бы лучше проиллюстрировать, что для него Украина на первом месте... Хотя Евросоюз хочет ускорить вступление Украины в сообщество, правда по-прежнему в том, что Украина является одной из самых коррумпированных стран и не соблюдает даже такие элементарные принципы, как обеспечение прав меньшинств", - подчеркнула газета. Премьер Венгрии Виктор Орбан в декабре 2024 года заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма. Если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

