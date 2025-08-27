Рейтинг@Mail.ru
"Нож к горлу": в Чехии обратились к Зеленскому с предупреждением - РИА Новости, 27.08.2025
17:59 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/ukraina-2037930598.html
"Нож к горлу": в Чехии обратились к Зеленскому с предупреждением
"Нож к горлу": в Чехии обратились к Зеленскому с предупреждением
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Киевскому режиму пора осознать, что Украина теряет образ жертвы в европейском сообществе и должна начать платить по счетам, пишет чешское издание Lidovky."Украина теряет позицию исключительно жертвы. Жертвы, с которой западные государства поступают гуманно и передают ей дары вместо того, чтобы требовать оплаты", — говорится в материале.В статье отмечается, что Польша уже встала на путь противостояния Украине. В частности, президент Кароль Навроцкий "приставил украинцам нож к горлу", ограничив финансирование Киева, пишет издание.Навроцкий наложил вето на закон о помощи Украине, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. В рамках этого закона, Польша, в частности, оплачивала работу около 30 тысяч терминалов Starlink, ранее переданных Киеву.Во вторник экс-кандидат в президенты страны Славомир Ментцен заявил, что Украина должна сама платить за терминалы Starlink, если хочет ими пользоваться.
"Нож к горлу": в Чехии обратились к Зеленскому с предупреждением

Lidovky: Украина теряет образ жертвы в глазах европейских лидеров

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Киевскому режиму пора осознать, что Украина теряет образ жертвы в европейском сообществе и должна начать платить по счетам, пишет чешское издание Lidovky.
"Украина теряет позицию исключительно жертвы. Жертвы, с которой западные государства поступают гуманно и передают ей дары вместо того, чтобы требовать оплаты", — говорится в материале.
В статье отмечается, что Польша уже встала на путь противостояния Украине. В частности, президент Кароль Навроцкий "приставил украинцам нож к горлу", ограничив финансирование Киева, пишет издание.
Навроцкий наложил вето на закон о помощи Украине, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. В рамках этого закона, Польша, в частности, оплачивала работу около 30 тысяч терминалов Starlink, ранее переданных Киеву.
Во вторник экс-кандидат в президенты страны Славомир Ментцен заявил, что Украина должна сама платить за терминалы Starlink, если хочет ими пользоваться.
