"Нож к горлу": в Чехии обратились к Зеленскому с предупреждением
"Нож к горлу": в Чехии обратились к Зеленскому с предупреждением
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Киевскому режиму пора осознать, что Украина теряет образ жертвы в европейском сообществе и должна начать платить по счетам, пишет чешское издание Lidovky."Украина теряет позицию исключительно жертвы. Жертвы, с которой западные государства поступают гуманно и передают ей дары вместо того, чтобы требовать оплаты", — говорится в материале.В статье отмечается, что Польша уже встала на путь противостояния Украине. В частности, президент Кароль Навроцкий "приставил украинцам нож к горлу", ограничив финансирование Киева, пишет издание.Навроцкий наложил вето на закон о помощи Украине, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. В рамках этого закона, Польша, в частности, оплачивала работу около 30 тысяч терминалов Starlink, ранее переданных Киеву.Во вторник экс-кандидат в президенты страны Славомир Ментцен заявил, что Украина должна сама платить за терминалы Starlink, если хочет ими пользоваться.
