Гендиректор MOL рассказал о поставках дизеля на Украину
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 27.08.2025 (обновлено: 14:27 27.08.2025)
Гендиректор MOL рассказал о поставках дизеля на Украину
специальная военная операция на украине
в мире
украина
братислава
вооруженные силы украины
БУДАПЕШТ, 27 авг - РИА Новости. Значительная часть дизеля на Украину поставляется со словацкого дочернего предприятия венгерской компании MOL, которое по закону может прекратить поставки, поскольку само пользуется резервами после остановки нефтепровода "Дружба" вследствие ударов ВСУ, заявил генеральный директор MOL Жолт Хернади. "Значительная часть импортируемого в Украину дизельного топлива поставляется с нефтеперерабатывающего завода Slovnaft в Братиславе. Если поставки по нефтепроводу "Дружба" не будут возобновлены, Украине придется рассчитывать, что поставки дизельного топлива туда прекратятся. Это не угроза, это факт", - сказал Хернади в интервью порталу Mandiner. Глава компании подчеркнул, что по словацким законам страна "не может экспортировать нефтепродукты, если ей приходится использовать для обеспечения собственной энергетической безопасности свои стратегические резервы".
в мире, украина, братислава, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Братислава, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
БУДАПЕШТ, 27 авг - РИА Новости. Значительная часть дизеля на Украину поставляется со словацкого дочернего предприятия венгерской компании MOL, которое по закону может прекратить поставки, поскольку само пользуется резервами после остановки нефтепровода "Дружба" вследствие ударов ВСУ, заявил генеральный директор MOL Жолт Хернади.
"Значительная часть импортируемого в Украину дизельного топлива поставляется с нефтеперерабатывающего завода Slovnaft в Братиславе. Если поставки по нефтепроводу "Дружба" не будут возобновлены, Украине придется рассчитывать, что поставки дизельного топлива туда прекратятся. Это не угроза, это факт", - сказал Хернади в интервью порталу Mandiner.
Глава компании подчеркнул, что по словацким законам страна "не может экспортировать нефтепродукты, если ей приходится использовать для обеспечения собственной энергетической безопасности свои стратегические резервы".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Захарова осудила реакцию ЕС на опасения Венгрии из-за атак на "Дружбу"
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБратиславаВооруженные силы Украины
 
 
