Рейтинг@Mail.ru
WSJ рассказала о проблемах Евросоюза с отправкой войск на Украину
14:13 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/ukraina-2037875525.html
WSJ рассказала о проблемах Евросоюза с отправкой войск на Украину
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_0:145:2810:1726_1920x0_80_0_0_7c8f71ef4378f77a71fc655b747dfab5.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Властям европейских стран тяжело убедить население в необходимости отправки войск на Украину в рамках гарантий безопасности Киеву в условиях отсутствия заявления со стороны Вашингтона о том что европейские военные будут действовать при поддержке США, пишет газета Wall Street Journal. Издание пишет, что европейские лидеры сталкиваются с "неудобным фактом" - многие избиратели выступают против любого развертывания войск, которое может представлять для них опасность. Страны Восточной Европы не хотят сокращать число войск на своих границах. Кроме того, противостояние позиции об отправке войск на Украину широко распространено в Италии и Германии, которых "преследует прошлое Второй мировой войны". "Европейские чиновники заявляют, что сложно убедить общественность в необходимости любого развертывания войск без четкого заявления США о том, что европейские войска будут опираться на поддержку самых передовых вооруженных сил мира", - говорится в публикации. Издание подчеркивает, что пока неясно, какую роль будут играть США в предоставлении гарантий Украине. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037676770.html
https://ria.ru/20250825/ukraina-2037366473.html
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Властям европейских стран тяжело убедить население в необходимости отправки войск на Украину в рамках гарантий безопасности Киеву в условиях отсутствия заявления со стороны Вашингтона о том что европейские военные будут действовать при поддержке США, пишет газета Wall Street Journal.
Издание пишет, что европейские лидеры сталкиваются с "неудобным фактом" - многие избиратели выступают против любого развертывания войск, которое может представлять для них опасность. Страны Восточной Европы не хотят сокращать число войск на своих границах. Кроме того, противостояние позиции об отправке войск на Украину широко распространено в Италии и Германии, которых "преследует прошлое Второй мировой войны".
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
"Надежда угасает". ЕС пытается предотвратить катастрофу в тылу Украины
Вчера, 08:00
"Европейские чиновники заявляют, что сложно убедить общественность в необходимости любого развертывания войск без четкого заявления США о том, что европейские войска будут опираться на поддержку самых передовых вооруженных сил мира", - говорится в публикации.
Издание подчеркивает, что пока неясно, какую роль будут играть США в предоставлении гарантий Украине.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Камень на шею". Журналист пришел в ужас от планов ЕС по Украине
25 августа, 09:00
 
