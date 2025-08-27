Рейтинг@Mail.ru
Руководство России хочет разрешения ситуации вокруг Украины, заявил Уиткофф - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:39 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/uitkoff-2037763705.html
Руководство России хочет разрешения ситуации вокруг Украины, заявил Уиткофф
Руководство России хочет разрешения ситуации вокруг Украины, заявил Уиткофф - РИА Новости, 27.08.2025
Руководство России хочет разрешения ситуации вокруг Украины, заявил Уиткофф
Руководство РФ хочет урегулирования вокруг Украины, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T01:39:00+03:00
2025-08-27T01:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
стив уиткофф
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027828209_0:205:3063:1927_1920x0_80_0_0_667af954401ef92939baa233cf1bf909.jpg
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Руководство РФ хочет урегулирования вокруг Украины, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. "Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) абсолютно так и сказал (на саммите на Аляске - ред.)", - заявил Уиткофф в интервью Fox News. Президент США Дональд Трамп "разочарован в какой-то степени" и Москвой и Киевом, но он многое сделал для сближения их позиций, заявил Уиткофф. По его словам, мирное предложение РФ рассматривается Киевом. "Русские выступили с предложением. Может, оно включает то, что украинцы смогут принять", - сказал он. Трамп ранее сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора на прошлой неделе Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Владимиром Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.
https://ria.ru/20250827/uitkoff-2037763595.html
https://ria.ru/20250827/ssha-2037763306.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027828209_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_d07c4732e6bc07181ff50f83927f416a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дональд Трамп
Руководство России хочет разрешения ситуации вокруг Украины, заявил Уиткофф

Уиткофф: руководство России хочет разрешения ситуации вокруг Украины

© AP Photo / Alex BrandonСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Руководство РФ хочет урегулирования вокруг Украины, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) абсолютно так и сказал (на саммите на Аляске - ред.)", - заявил Уиткофф в интервью Fox News.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Представители России и США контактируют ежедневно, заявил Уиткофф
01:37
Президент США Дональд Трамп "разочарован в какой-то степени" и Москвой и Киевом, но он многое сделал для сближения их позиций, заявил Уиткофф. По его словам, мирное предложение РФ рассматривается Киевом.
"Русские выступили с предложением. Может, оно включает то, что украинцы смогут принять", - сказал он.
Трамп ранее сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора на прошлой неделе Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Владимиром Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Уиткофф рассказал, когда США хотят увидеть заключение соглашения по Украине
01:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАСтив УиткоффВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала