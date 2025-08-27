Руководство России хочет разрешения ситуации вокруг Украины, заявил Уиткофф
© AP Photo / Alex BrandonСтив Уиткофф
© AP Photo / Alex Brandon
Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Руководство РФ хочет урегулирования вокруг Украины, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) абсолютно так и сказал (на саммите на Аляске - ред.)", - заявил Уиткофф в интервью Fox News.
Президент США Дональд Трамп "разочарован в какой-то степени" и Москвой и Киевом, но он многое сделал для сближения их позиций, заявил Уиткофф. По его словам, мирное предложение РФ рассматривается Киевом.
"Русские выступили с предложением. Может, оно включает то, что украинцы смогут принять", - сказал он.
Трамп ранее сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора на прошлой неделе Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Владимиром Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.