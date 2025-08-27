https://ria.ru/20250827/uitkoff-2037763705.html

Руководство России хочет разрешения ситуации вокруг Украины, заявил Уиткофф

Руководство России хочет разрешения ситуации вокруг Украины, заявил Уиткофф - РИА Новости, 27.08.2025

Руководство России хочет разрешения ситуации вокруг Украины, заявил Уиткофф

Руководство РФ хочет урегулирования вокруг Украины, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. РИА Новости, 27.08.2025

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

стив уиткофф

владимир путин

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Руководство РФ хочет урегулирования вокруг Украины, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. "Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) абсолютно так и сказал (на саммите на Аляске - ред.)", - заявил Уиткофф в интервью Fox News. Президент США Дональд Трамп "разочарован в какой-то степени" и Москвой и Киевом, но он многое сделал для сближения их позиций, заявил Уиткофф. По его словам, мирное предложение РФ рассматривается Киевом. "Русские выступили с предложением. Может, оно включает то, что украинцы смогут принять", - сказал он. Трамп ранее сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора на прошлой неделе Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Владимиром Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.

россия

украина

сша

2025

Новости

