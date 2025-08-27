https://ria.ru/20250827/ufa-2037949120.html
Батут, опрокинувшийся от ветра в Уфе, был установлен незаконно
2025-08-27T19:01:00+03:00
происшествия
уфа
россия
республика башкортостан
УФА, 27 авг - РИА Новости. Батут, опрокинувшийся с детьми от ветра в Уфе, предварительно, был установлен несанкционированно, сообщает прокуратура Башкирии. Ранее ГУМЧС РФ по Башкирии сообщало, что на улице Летчиков на детской площадке во время сильного ветра опрокинулся надувной батут с детьми. В результате пострадали двое детей, один из них – шестилетний ребенок госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты намерены дать правовую оценку действиям работников и владельца аттракциона. Проверку организовала и прокуратура региона. "По предварительным данным, игровое оборудование несанкционированно установлено на детской площадке рядом с домом по улице Летчиков Ленинского района Уфы. В момент инцидента на надувной конструкции находилось двое детей, один из которых доставлен в медицинское учреждение", - сообщает надзорный орган региона в Telegram-канале.
происшествия, уфа, россия, республика башкортостан
