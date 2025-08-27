https://ria.ru/20250827/udary-2037930768.html

Европейцы схватились за голову: Эстонию уличили в ударах по России

Европейцы схватились за голову: Эстонию уличили в ударах по России - РИА Новости, 27.08.2025

Европейцы схватились за голову: Эстонию уличили в ударах по России

Украинский дрон со взрывчаткой не долетел до России и упал на территории Эстонии. Инцидент поднимает множество вопросов. Главный — каким будет ответ Москвы? РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украинский дрон со взрывчаткой не долетел до России и упал на территории Эстонии. Инцидент поднимает множество вопросов. Главный — каким будет ответ Москвы?"Решила укрыть украинский дрон под натовским зонтиком"В Эстонии зафиксировано падение украинского беспилотника, который, по предварительным данным, направлялся для атаки на объекты в Санкт-Петербурге или Ленинградской области. Сам факт происшествия указывает на то, что Таллин фактически предоставляет свое воздушное пространство для пролета вэсэушных БПЛА."Есть основания полагать, что это может быть украинский беспилотник, сбившийся с курса из-за российских помех GPS и других средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего он оказался в воздушном пространстве Эстонии", — попытался оправдаться директор Департамента полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосон.После падения дрон взорвался — к счастью, обошлось без жертв. Однако сам инцидент ставит куда более серьезные вопросы."Если Эстония решила укрыть украинский дрон под натовским зонтиком, это делается уже на финальном участке маршрута. Беспилотник заходит на их территорию со стороны Псковской области, а выходит где-нибудь в районе Нарвы или над Балтикой — и дальше прямо на Усть-Лугу. Это, безусловно, не личная инициатива Таллина, а согласованная линия НАТО. И тогда уже нет разницы, запускаются дроны из Прибалтики или просто используют ее воздушное пространство, — поясняет военный корреспондент Александр Коц. — Эстония оказывается задействованной в ударах по России в таком случае".Любопытная деталь: еще в мае этого года в Эстонии проходили масштабные учения Exercise Hedgehog 2025, в которых активно участвовали украинские операторы БПЛА. На фоне нынешнего инцидента такие "совпадения" выглядят более чем показательно.Ситуация могла бы обернуться трагедиейИнцидент с падением украинского беспилотника зафиксирован на фермерском участке в 40 километрах от эстонского Тарту. По имеющимся данным, дрон двигался в сторону России, но был сбит с курса средствами радиоэлектронной борьбы.Примечательно, что происшествие произошло в тот же день, когда ВСУ атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. Как утверждает Mash, украинские БПЛА запускались с сухогрузов в Балтийском море и проходили через воздушное пространство Эстонии.К счастью, серьезных разрушений удалось избежать: здания и люди не пострадали. Однако в Таллине признали, что ситуация могла обернуться трагедией."Если бы он упал на жилой дом, то с высокой вероятностью был бы причинен ущерб, возможно, значительный", — заявила на пресс-конференции глава Национальной разведки Эстонии Марго Паллосон.Тем временем в ночь на 24 августа российские силы ПВО отразили массированную атаку на Усть-Лугу — были сбиты десять украинских беспилотников.Прибалтика потратится на "дроновую стену"Генерал-майор авиации Сергей Липовой уверен, что Украина целенаправленно использует Прибалтику как плацдарм для атак на Россию."Прибалтика для них сейчас — хороший плацдарм, который они используют именно для нанесения ударов. Поэтому наши компетентные органы разберутся и сделают соответствующие выводы", — отметил он в комментарии News.ru.На прошлой неделе министр обороны Польши обвинил Россию в "провокации" после того, как на территории страны взорвался ударный беспилотник. Варшава, не приведя доказательств, назвала БПЛА российским. А в июле подобный инцидент произошел в Литве. Как уверяет литовская сторона, не обнародовав каких-либо подтверждений, якобы российский боевой дрон нарушил воздушное пространство республики.После этого Вильнюс обратился к НАТО с просьбой разместить средства противодействия БПЛА на границах с Россией и Белоруссией."К сожалению, невозможно обнаружить все дроны, как показали инциденты в других европейских странах", — признал министр обороны Эстонии Ханно Певкур на пресс-конференции в Таллине. По его словам, в настоящий момент ключевым инструментом защиты остаются истребители НАТО, регулярно патрулирующие небо над Балтикой.Тем временем эстонские власти готовят масштабное укрепление границы. Глава МВД Игорь Таро сообщил, что республика намерена вложить 200 миллионов евро в создание системы противодействия беспилотникам на рубеже с Россией.По его словам, речь идет не только о строительстве заграждения, но и об оснащении его современными техническими средствами, включая системы радиоэлектронной борьбы. В планах — сформировать своеобразную "дроновую стену"."Если смотреть на перспективу трех-четырех лет, то сумма составит порядка 200 миллионов евро. Чтобы было понятно: это примерно размер годового автомобильного налога. Столько в ближайшие годы придется инвестировать, чтобы быть уверенными, что ничего не прилетит", — подчеркнул Таро.А как ответит Россия?Страны Прибалтики сегодня задействованы в конфликте полностью — и оружием, и финансами, и политическим прикрытием, отметил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, падение украинского дрона в Эстонии наводит на прямой вывод: аппарат мог стартовать именно с ее территории."Атаки на Россию из Эстонии прямо указывают на участие НАТО в конфликте. Думаю, в итоге будет доказано, откуда именно запускаются беспилотники. Сейчас задействованы все структуры НАТО и Европы, чтобы причинить нам боль. Провокации могут последовать и на Балтике — они к этому готовятся и не скрывают. Но России нужно реагировать спокойно: бить врага в хвост и в гриву, наступать. А Эстония пусть нервничает", — сказал Дандыкин в комментарии News.ru.Схожее мнение выразил сенатор Андрей Климов, который подчеркнул: против России фактически воюют уже полсотни государств, включая страны НАТО."Для этого не нужны дополнительные доказательства. Мы противостоим, работают профессионалы, которые делают свое дело. И поверьте, никто не ждет особого приглашения, чтобы оказывать противодействие, — оно уже идет. Не обо всем можно говорить публично. Мы находимся в условиях гибридной глобальной, тотальной войны. И сегодня часть работы по обеспечению безопасности России просто не озвучивается", — отметил парламентарий.При этом генерал-майор войск ПВО в отставке Владимир Комиссаров считает, что Москва вовсе не обязана отвечать жесткими ударами по Эстонии."Эстония — слишком маленькая страна. Ответ может быть зеркальным. Достаточно перманентно накрыть ее стратегическими комплексами РЭБ. В результате у них исчезнет мобильная связь, отключатся коммуникации, наступит каменный век. Вот тогда и задумаются", — считает Комиссаров.

