Более 1,1 тысячи учреждений образования будут работать в Верхневолжье

Более 1,1 тысячи учреждений образования будут работать в Верхневолжье

2025-08-27T18:34:00+03:00

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду на заседании оценил готовность учреждений образования к 1 сентября, в этом учебном году будут работать более 1,1 тысячи учреждений, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Если наши ребята сдают свои экзамены летом, то мы – к осени. Начало нового учебного года – очень ответственное событие. Важно, чтобы 1 сентября стало не просто праздником, но началом общения детей с учителями, своими сверстниками, получения новых знаний, а также вовлечения школьников и студентов в активную жизнь. Это спорт, внеклассные и культурные мероприятия", – сказал Руденя. Перед главами муниципалитетов поставлена задача обеспечить готовность учреждений образования ко Дню знаний и дальнейшему учебному процессу – это завершение ремонтных работ, обновления учебных материалов, государственных символов. В текущем году увеличивается количество юных жителей Верхневолжья, впервые идущих в детский сад, а также первокурсников колледжей. Дошкольные учреждения распахнут двери для 10,3 тысячи новых участников образовательной среды. В первый класс пойдет 12,8 тысячи ребят. Колледжи встретят 10,5 тысячи первокурсников. В целом обучение свыше 300 тысяч детей и студентов будет вестись в 1102 организациях – школах, детских садах, вузах, колледжах и учреждениях дополнительного образования. К работе приступят около 20 тысяч педагогов, из которых 242 – молодые специалисты. На заседании рассмотрены вопросы оснащения учреждений образования учебными материалами, организации подвоза учащихся в сельской местности, питания и медицинского сопровождения, работы групп продленного дня, обеспечения комплексной безопасности. А также укрепления материально-технической базы – эта работа ведется в Верхневолжье на системной основе. В 2025 году в соответствующую областную программу вошло более 200 школ и детских садов. Ремонтируются кровли, фасады, помещения, устанавливаются новые окна, приобретается обучающее и другое оборудование. По федеральной программе модернизации в текущем году завершаются работы в восьми школах области. Большой популярностью пользуется Программа поддержки школьных инициатив, по которой сами ребята участвуют в обновлении образовательных пространств. В 2025 году реализовано 77 проектов. Кроме того, с 2023 по 2025 годы заасфальтированы территории возле более 170 школ. При областной поддержке в этом году свыше 23 тысяч детей обеспечиваются школьной формой, более 4600 первоклассников – рюкзаками с необходимыми для учебы принадлежностями. Руденя акцентировал, что готовность к учебному году не ограничивается вопросами материально-технического и организационного характера, большую роль играет воспитательная, патриотическая работа, создание возможностей для развития детей. С этой целью в образовательных организациях региона обустраиваются культурные и развивающие пространства: "Точки роста", школьные музеи, театры, медиацентры, спортивные клубы, действуют разнообразные кружки и секции. Реализуются проекты патриотической направленности, такие как "Герои России", "Наши святыни", "Лица героев". Губернатор особо подчеркнул значимость продолжения в новом ученом году работы по профориентации детей и подростков. Перед заседанием регионального правительства Руденя вручил муниципалитетам учебные тракторы, которые будут использоваться для подготовки специалистов сферы сельского хозяйства. Глава региона отметил необходимость расширения возможностей дополнительного образования на базе школ В этом учебном году в школах будут действовать 21 инженерный, 23 медицинских, 124 психолого-педагогических и 18 агроклассов. Ученики смогут осваивать профессии столяра, водителя и другие. Первый месяц учебы традиционно проходит под знаком безопасности – до 1 октября продлится месячник по профилактике детского травматизма. А в День знаний в школах состоятся тематические уроки. Мероприятия по развитию учреждений образования Тверской области, их подготовке к новому учебному году ведутся в рамках национального проекта "Молодежь и дети". На заседании также рассмотрен вопрос об обеспечении единовременной выплаты к началу нового учебного года работникам образовательных организаций Тверской области. Решение о ее предоставлении было принято губернатором 21 августа. К 1 сентября по 10 тысяч рублей предоставят учителям, воспитателям, педагогам допобразования, руководителям организаций и их заместителям, по 5 тысяч рублей – другим сотрудникам (помощникам воспитателей, поварам, уборщикам и другим). В общей сложности поддержку получат более 40 тысяч специалистов.

