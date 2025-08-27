https://ria.ru/20250827/tsentr-2037831206.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 400 военнослужащих, три бронемашины и пять артиллерийских орудий в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новотроицкое, Красноармейск, Доброполье, Торецкое, Кутузовка, Родинское, Димитров, Золотой Колодезь и Новониколаевка Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять артиллерийских орудий", - говорится в сводке министерства.

