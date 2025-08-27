https://ria.ru/20250827/tramp-2037794848.html

СМИ раскрыли, что Трамп сделает с Европой из-за России

СМИ раскрыли, что Трамп сделает с Европой из-за России - РИА Новости, 27.08.2025

СМИ раскрыли, что Трамп сделает с Европой из-за России

Президент США Дональд Трамп может диктовать торговые условия Европе из-за ее страха перед Россией, пишет Politico. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T10:10:00+03:00

2025-08-27T10:10:00+03:00

2025-08-27T10:10:00+03:00

в мире

сша

европа

россия

владимир путин

дональд трамп

петер сийярто

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может диктовать торговые условия Европе из-за ее страха перед Россией, пишет Politico."Трамп знает, что Европа не хочет противостоять Владимиру Путину без военной поддержки США и не может справиться без американских чиповых технологий, поэтому ему кажется, что он может диктовать торговую повестку", — говорится в материале.Как указал обозреватель, американская администрация может использовать свое военное и технологическое преимущество, чтобы ставить условия своим более слабым союзникам.В августе США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что Евросоюз отменит пошлины на все американские промышленные товары, в то время как США сохранят 15 процентную пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. Брюссель еще планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что новое торговое соглашение о пошлинах между США и Европой является выгодной сделкой для Америки и очень плохой для Европы.

https://ria.ru/20250827/tramp-2037765024.html

https://ria.ru/20250826/tramp-2037753353.html

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, россия, владимир путин, дональд трамп, петер сийярто, politico, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске