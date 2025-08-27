https://ria.ru/20250827/tramp-2037793074.html

СМИ узнали о тайной кампании сторонников Трампа в Гренландии

в мире

сша

гренландия

дания

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Датская телерадиокомпания DR со ссылкой на источники утверждает, что близкие к президенту США Дональду Трампу американцы якобы проводят тайную работу внутри гренландского общества с целью посеять раздор между островом и Данией, собирая информацию о дружественно и негативно настроенных к Вашингтону жителях Гренландии, чтобы создать возможность присоединить Гренландию к США. По данным источников телерадиокомпании, несколько ранее работавших при Трампе американцев, имена которых известны, но не раскрываются, в последние годы регулярно ездили между Гренландией и США. DR пишет, что в Гренландии они пытались наладить контакты с политиками, бизнесменами и жителями, - в связи с этим источники выразили опасения, что эти контакты могут быть тайно использованы для поддержки "желания Трампа захватить Гренландию". При этом, согласно телерадиокомпании, описывая ситуацию, источники использовали такой термин, как "операции влияния", и предположили, что целью этих операций является проникновение в гренландское общество для ослабления отношений с Данией изнутри и принуждения гренландцев подчиниться США. "Во время своего визита в заснеженный Нуук в начале этого года американец не только составил список дружественных США гренландцев в Гренландии и Дании. Он также собрал имена людей, являющихся противниками Дональда Трампа. Американец, которого много раз видели на публике с президентом США, недавно был назначен на должность, которая может дать ему возможность влиять на политику безопасности США. В Нууке он также попросил гренландцев указать на случаи, которые можно было бы использовать, чтобы выставить Данию в плохом свете в американских СМИ... Американец, посетивший Нуук в начале этого года и составивший списки гренландцев, всё ещё работает над присоединением Гренландии к США", - говорится в сообщении. Как сообщили телерадиокомпании в датской полицейской разведывательной службе (PET), Гренландия является "объектом кампаний влияния различного рода", а целью этих компаний является попытка посеять раздор в отношениях между Гренландией и Данией. В PET также отметили, что служба ведёт "постоянный и тесный диалог" с властями Гренландии относительно развития ситуации с угрозами, конкретных действий по оказанию влияния и реализации соответствующих контрмер. Источник DR утверждает, что "тайная стратегия администрации Трампа по захвату Гренландии" разделена на три этапа: на первом этапе предполагалось проведение кампании по очаровыванию гренландцев, в том числе отправка сына Трампа Дональда-младшего с визитом в Нуук в январе. За этим, согласно телерадиокомпании, последовал "этап давления на Данию", когда вице-президент США Джей Ди Вэнс в марте посетил американскую базу Питуффик в Гренландии и в своей речи подверг критике Данию за то, что она не справляется с обеспечением безопасности гренландцев. "Весной стратегия вступит в третью фазу, которая будет направлена ​​на проникновение в гренландское общество", - указывает DR. При этом, источники DR выразили сомнение, что США в настоящее время намерены использовать военную силу для осуществления аннексии Гренландии. "С одной стороны, датская сторона хочет убедиться, что гренландцы проинформированы о том, что американские лица тайно пытаются повлиять на будущее гренландского общества. С другой стороны, Дания очень неохотно вмешивается во внутренние дела Гренландии", - пишет DR. Телерадиокомпания подчёркивает, что ей не удалось выяснить, действуют ли американские специалисты по собственной инициативе или по приказу, однако их деятельность находится под пристальным вниманием датских властей. В свою очередь, посольство США в Копенгагене передало телерадиокомпании ответ от представителя правительства США, в котором сказано, что "отдельные граждане США могут иметь интересы в Гренландии", но правительство США не контролирует и не направляет действия частных лиц. Также сообщается, что США отметили ценность их отношений с правительствами Гренландии и Дании.

