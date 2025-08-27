https://ria.ru/20250827/tatarstan-2037963648.html

Беременные студентки-очницы в Татарстане получат выплату 100 тыс руб

КАЗАНЬ, 27 авг – РИА Новости. Татарстан вводит новые меры поддержки семей, в числе которых компенсация части стоимости обучения детей из многодетных семей и единовременные выплаты по 100 тысяч рублей беременным студенткам-очницам, сообщает пресс-служба главы республики. Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов с супругой Гульсиной в среду провели торжественный прием, посвященный чествованию лучших семей республики. Они поздравили юбиляров супружеской жизни, семьи участников специальной военной операции, многодетных родителей. "Раис Татарстана сообщил, что в текущем году вводятся новые меры социальной поддержки. Это 30-процентная компенсация стоимости обучения детей из многодетных семей в профессиональных образовательных организациях, единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей студенткам очной формы обучения при постановке на учет по беременности", - говорится в сообщении по итогам приема. По словам Минниханова, правительство Татарстана активно развивает систему поддержки семей. В числе новых мер социальной поддержки семей глава республики также назвал проект "Социальная няня" для студенческих семей с детьми, создание сети пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных. Минниханов подчеркнул, что поддержка семей с детьми остается ключевым приоритетом всей государственной политики и программ развития республики. "Низкий поклон всем матерям, вырастивших настоящих защитников, сыновей, готовых отстоять честь нашей страны. Отдельные слова благодарности - женам и семьям бойцов, участвующих в СВО. Ваши стойкость, терпение, поддержка помогают воинам достойно выполнять свой долг, вы - их крепкий тыл и вдохновение. Спасибо вам за вашу силу и преданность", - отдельно обратился он к представителям семей участников СВО. Глава республики от всей души пожелал всем семейного благополучия, мира, здоровья и долголетия. "Берегите семейный очаг, сохраняйте в нем тепло и уют. Вы являетесь примером для всех семей нашей республики", - заключил он.

