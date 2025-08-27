Рейтинг@Mail.ru
Беременные студентки-очницы в Татарстане получат выплату 100 тыс руб - РИА Новости, 27.08.2025
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
20:12 27.08.2025
Беременные студентки-очницы в Татарстане получат выплату 100 тыс руб
Беременные студентки-очницы в Татарстане получат выплату 100 тыс руб - РИА Новости, 27.08.2025
Беременные студентки-очницы в Татарстане получат выплату 100 тыс руб
Татарстан вводит новые меры поддержки семей, в числе которых компенсация части стоимости обучения детей из многодетных семей и единовременные выплаты по 100... РИА Новости, 27.08.2025
республика татарстан
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
КАЗАНЬ, 27 авг – РИА Новости. Татарстан вводит новые меры поддержки семей, в числе которых компенсация части стоимости обучения детей из многодетных семей и единовременные выплаты по 100 тысяч рублей беременным студенткам-очницам, сообщает пресс-служба главы республики. Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов с супругой Гульсиной в среду провели торжественный прием, посвященный чествованию лучших семей республики. Они поздравили юбиляров супружеской жизни, семьи участников специальной военной операции, многодетных родителей. "Раис Татарстана сообщил, что в текущем году вводятся новые меры социальной поддержки. Это 30-процентная компенсация стоимости обучения детей из многодетных семей в профессиональных образовательных организациях, единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей студенткам очной формы обучения при постановке на учет по беременности", - говорится в сообщении по итогам приема. По словам Минниханова, правительство Татарстана активно развивает систему поддержки семей. В числе новых мер социальной поддержки семей глава республики также назвал проект "Социальная няня" для студенческих семей с детьми, создание сети пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных. Минниханов подчеркнул, что поддержка семей с детьми остается ключевым приоритетом всей государственной политики и программ развития республики. "Низкий поклон всем матерям, вырастивших настоящих защитников, сыновей, готовых отстоять честь нашей страны. Отдельные слова благодарности - женам и семьям бойцов, участвующих в СВО. Ваши стойкость, терпение, поддержка помогают воинам достойно выполнять свой долг, вы - их крепкий тыл и вдохновение. Спасибо вам за вашу силу и преданность", - отдельно обратился он к представителям семей участников СВО. Глава республики от всей души пожелал всем семейного благополучия, мира, здоровья и долголетия. "Берегите семейный очаг, сохраняйте в нем тепло и уют. Вы являетесь примером для всех семей нашей республики", - заключил он.
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
Беременная женщина держит результат УЗИ
Беременная женщина держит результат УЗИ. Архивное фото
КАЗАНЬ, 27 авг – РИА Новости. Татарстан вводит новые меры поддержки семей, в числе которых компенсация части стоимости обучения детей из многодетных семей и единовременные выплаты по 100 тысяч рублей беременным студенткам-очницам, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов с супругой Гульсиной в среду провели торжественный прием, посвященный чествованию лучших семей республики. Они поздравили юбиляров супружеской жизни, семьи участников специальной военной операции, многодетных родителей.
"Раис Татарстана сообщил, что в текущем году вводятся новые меры социальной поддержки. Это 30-процентная компенсация стоимости обучения детей из многодетных семей в профессиональных образовательных организациях, единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей студенткам очной формы обучения при постановке на учет по беременности", - говорится в сообщении по итогам приема.
По словам Минниханова, правительство Татарстана активно развивает систему поддержки семей. В числе новых мер социальной поддержки семей глава республики также назвал проект "Социальная няня" для студенческих семей с детьми, создание сети пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных.
Минниханов подчеркнул, что поддержка семей с детьми остается ключевым приоритетом всей государственной политики и программ развития республики.
"Низкий поклон всем матерям, вырастивших настоящих защитников, сыновей, готовых отстоять честь нашей страны. Отдельные слова благодарности - женам и семьям бойцов, участвующих в СВО. Ваши стойкость, терпение, поддержка помогают воинам достойно выполнять свой долг, вы - их крепкий тыл и вдохновение. Спасибо вам за вашу силу и преданность", - отдельно обратился он к представителям семей участников СВО.
Глава республики от всей души пожелал всем семейного благополучия, мира, здоровья и долголетия. "Берегите семейный очаг, сохраняйте в нем тепло и уют. Вы являетесь примером для всех семей нашей республики", - заключил он.
Республика ТатарстанРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
