Британский след "украинской" ракеты : каким оружием Лондон накачивает ВСУ

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. С большим пафосом киевские пропагандисты представили новую баллистическую ракету "Фламинго", которая, по их заявлениям, способна поразить цель на расстоянии 3000 километров и полностью разработана украинским ВПК. Правда, при ближайшем рассмотрении оказалось, что это — "близнец" крылатой ракеты FP-5 британо-арабской компании из ОАЭ.Предмет вожделения КиеваИнформация о "Фламинго" появилась почти сразу после того, как российские военные совместно с сотрудниками ФСБ сорвали планы Киева по разработке оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан".Надо сказать, что оружие, способное наносить удары вглубь российской территории, уже несколько лет — вожделенная мечта Киева. Такие комплексы в представлении украинских властей смогут переломить ситуацию в зоне СВО в их пользу.Еще год назад Владимир Зеленский просил США передать Украине крылатые ракеты "Томагавк". Правда, на все запросы получил отказ. Не смогли киевские власти добиться и поставок немецких ракет "Таурус".Однако, оказавшись перед лицом возможного соглашения между Москвой и Вашингтоном, киевские политики решили, что пришло время выкладывать на стол последние козыри.Характеристики "Фламинго"На презентации сообщили, что ракета стартовой массой шесть тонн может нести боеголовку в 1000 килограммов и летит к цели на скорости около 900 километров в час. Заявленная дальность полета — до трех тысяч километров.Свое название "Фламинго" изделие получило якобы из-за технической ошибки, когда первые образцы оказались окрашенными в розовый цвет. Украинские СМИ пишут, что серийное производство ракеты ожидается к началу следующего года.Впрочем, украинскую новинку быстро опознали как крылатую ракету наземного базирования FP-5, представленную в ОАЭ на международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби. Изделие презентовала британо-арабская оборонно-промышленная группа Milanion Group.Уже давно помогает УкраинеЭта компания сотрудничает с Киевом как минимум с 2021 года: именно тогда в прессе появился рассказ о том, что фирма "Украинская броня" и компания из ОАЭ "заключили меморандум о взаимопонимании".В начале прошлого года Milanion Group похвасталась тем, что ее флагманский беспилотный наземный аппарат Agema находится на вооружении украинского нацбата "Кракен"*. Дрон способен заезжать на крутые склоны, развивает скорость до 29 километров в час и несет на себе до 620 килограммов полезной нагрузки.Также Milanion Group совместно с испанской компанией New Technologies Global Systems поставляла ВСУ самоходные минометные комплексы Alakran, которые отличают электромеханическая система наведения с ручным резервным дублированием и компьютеризированная система управления огнем. Их легко можно установить на внедорожники.Приклеят ярлычок "Сделано на Украине"Существует большая вероятность того, что на новую импортную ракету просто приклеили ярлычок "Сделано на Украине". Компания-разработчик таким образом получила возможность проверить свое детище не на испытательном полигоне, а в реальных боевых действиях.О том, что у военно-промышленного комплекса Украины на данный момент нет никакой возможности производить сложные высокотехнологичные системы вооружений и уж тем более дальнобойные ракеты, говорит доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин.По его мнению, государства Запада очень заинтересованы в том, чтобы обеспечить поставки вооружений для ВСУ под видом украинских разработок."Так переплетаются политические и военно-технические интересы: скрыться за ширмой Украины и продолжить поставки оружия, которое должно обеспечивать поддержку киевского режима. Так что стопроцентная схожесть этих ракет, причем не только внешняя, но и в тактико-технических характеристиках, свидетельствует, что работает такая схема", — заявляет эксперт.Российские силовые ведомства уже предотвратили разработку Украиной оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан", производство которых Киев развернул при поддержке одной из стран Европы на предприятиях в Днепропетровской и Сумской областях.Не станет серьезной преградой и "Фламинго", по крайней мере, кардинально изменить ситуацию на поле боя у ВСУ уже вряд ли получится.* Запрещенная в России террористическая организация.

