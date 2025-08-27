Орловская область направила 20 тонн воды в ДНР для жителей и бойцов СВО

https://ria.ru/20250827/svo-2037838546.html

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Орловская область отправила 20 тонн питьевой воды от орловского тыла в Донецкую Народную Республику для мирных жителей и бойцов спецоперации, сообщили в пресс-службе Орловского областного совета народных депутатов. "Двадцать тонн питьевой воды от орловского тыла направлено в Донецкую Народную Республику. Груз сформирован Общероссийским народным фронтом по заявке жителей ДНР", – говорится в сообщении. Уточняется, что в составе груза — более 4 тысяч пятилитровых бутылок воды из сертифицированной скважины. Участие в формировании посылки приняли депутаты партии "Единая Россия" в Орловском областном совете, жители поселка Змиевка Свердловского района, представители волонтерского объединения "Глазуновка ZOV" и бизнес-сообщества Калужской области. "В условиях боевых действий вода позволяет нашим воинам справиться с жарой, а в быту — служит источником восстановления. В рамках проекта Народного фронта "Все для Победы" в кратчайшие сроки собрали очередную партию этого важного ресурса на благо мирного населения и наших воинов в ДНР, продолжая вносить вклад в приближение общей Победы", – сказал депутат орловского облсовета, руководитель регионального исполкома ОНФ Владимир Филонов, слова которого приводятся в сообщении. Председатель орловского областного совета — секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Леонид Музалевский поблагодарил региональный исполком ОНФ за непрерывную помощь фронту. "С самого начала СВО депутатский корпус активно сотрудничает с региональным исполкомом ОНФ в Орловской области, оказывая бойцам и их семьям, а также жителям новых регионов и приграничья своевременную помощь в кратчайшие сроки. За три года СВО волонтеры Народного фронта стали одним из символом надежности и эффективности работы тыла не только в Орловской области, но и по всей стране", – отметил Музалевский, которого цитирует пресс-служба.

