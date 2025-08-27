https://ria.ru/20250827/svjazi-2037768004.html

Обвиняемые в покушении на митрополита Тихона имеют криминальные связи

Обвиняемые в покушении на митрополита Тихона имеют криминальные связи

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Обвиняемые в попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) имеют криминальные связи за границей и навыки конспирации и противодействия сотрудникам правоохранительных органов, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Убийство митрополита Тихона, как считает следствие, готовили его помощник, уроженец города Черновцы (Украина) Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович. Убийство предотвратили спецслужбы, они же задержали обвиняемых и изъяли у них самодельную бомбу и поддельные украинские паспорта. "Попович Д.Е. ... имеет криминальные связи за пределами Российской Федерации... обладает навыками конспирации и противодействия деятельности правоохранительных органов, приобретенными в процессе осуществления противоправной деятельности", - сказано в материале. Такая же информация там есть и про второго фигуранта. Попович на видео ФСБ России признался, что они должны были установить взрывчатку в Сретенском монастыре в Москве, в жилом помещении митрополита. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников. Позднее в ходе одного из заседаний оба фигуранта заявили, что вину не признают. Их защита, в свою очередь, сообщала суду, что доказательства по делу якобы "были собраны с нарушениями".

