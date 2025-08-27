https://ria.ru/20250827/sud-2037904287.html

Верховный суд ЛНР вынес приговор украинской шпионке

Верховный суд ЛНР приговорил женщину, передававшую Киеву военные сведения, к 12 годам и 2 месяцам колонии по обвинению в госизмене, сообщила РИА Новости старший

ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил женщину, передававшую Киеву военные сведения, к 12 годам и 2 месяцам колонии по обвинению в госизмене, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева. "Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летней Ирины Зайцевой. Она признана виновной ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - сказала Усачева. Суд установил, что в августе 2023 года Зайцева добровольно осуществляла сбор сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России, участвующих в проведении специальной военной операции. Данные она передавала украинским спецслужбам по мессенджеру. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Зайцеву к 12 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - добавила Усачева. Уточняется, что уголовное дело возбуждено и расследовано УФСБ РФ по ЛНР по материалам ФСВНГ (ФСБ по Росгвардии).

