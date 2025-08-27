Верховный суд ЛНР вынес приговор украинской шпионке

Рейтинг@Mail.ru
16:14 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/sud-2037904287.html
2025-08-27T16:14:00+03:00
происшествия
луганская народная республика
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg
ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил женщину, передававшую Киеву военные сведения, к 12 годам и 2 месяцам колонии по обвинению в госизмене, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева. "Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летней Ирины Зайцевой. Она признана виновной ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - сказала Усачева. Суд установил, что в августе 2023 года Зайцева добровольно осуществляла сбор сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России, участвующих в проведении специальной военной операции. Данные она передавала украинским спецслужбам по мессенджеру. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Зайцеву к 12 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - добавила Усачева. Уточняется, что уголовное дело возбуждено и расследовано УФСБ РФ по ЛНР по материалам ФСВНГ (ФСБ по Росгвардии).
луганская народная республика
россия
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Житель Мурома получил пять лет колонии за фото машин с символикой СВО
26 августа, 11:11
 
