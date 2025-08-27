https://ria.ru/20250827/sud-2037769249.html

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбодобытчику "Восток-1"

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбодобытчику "Восток-1" - РИА Новости, 27.08.2025

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбодобытчику "Восток-1"

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры РФ об обеспечительных мерах к приморскому рыбодобытчику "Рыболовецкий колхоз... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T03:49:00+03:00

2025-08-27T03:49:00+03:00

2025-08-27T03:49:00+03:00

происшествия

россия

владивосток

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 27 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Приморского края удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры РФ об обеспечительных мерах к приморскому рыбодобытчику "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", следует из информации на сайте арбитража, с которой ознакомилось РИА Новости. В Арбитражный суд Приморья 25 августа поступил иск от Генеральной прокуратуры РФ к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", учрежденному во Владивостоке. Как следует из текста иска, опубликованного на сайте арбитража, среди ответчиков по иску, кроме приморского "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", названы его гендиректор Александр Сайфулин, пять членов семьи Шегнагаевых (включая совладельца Владислава и бенефициара Валерия), учредитель Яков Шевченко, ряд иностранных компаний и физлиц. Третьими лицами являются Федеральная антимонопольная служба, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и АО "Новый регистратор". ГП требует взыскать с "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", его руководства, иностранных инвесторов и Росрыболовства более 37,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. В иске также содержится требование об изъятии акций колхоза у ряда лиц и передаче их государству для возмещения ущерба. "Принять обеспечительные меры - Обеспечение заявления (искового заявления) (статьи 92, 93 АПК, ст. 42, 46 ФЗ О несостоятельности) Иные обеспечительные меры (статьи 91, 92, 93, 99, 100, 199 АПК)", - говорится в карточке иска. "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" ведет промысел глубоководных рыб и крабов, обитающих на глубинах 1000-2500 метров, сообщается на сайте компании.

https://ria.ru/20250511/isk-2016295171.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, владивосток, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)