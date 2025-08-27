Рейтинг@Mail.ru
10:00 27.08.2025
Россияне рассказали, как снимают стресс после работы
Россияне рассказали, как снимают стресс после работы
2025-08-27T10:00:00+03:00
2025-08-27T10:00:00+03:00
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сервис Работа.ру и социальная сеть Одноклассники провели исследование и выяснили, как россияне справляются со стрессом после рабочего дня. В опросе приняли участие более 3 200 пользователей сервиса Работа.ру из всех регионов России.Большинство респондентов (89%) признались, что испытывают стресс после работы. Из них 34% сталкиваются с этим ежедневно, 21% — несколько раз в неделю, а 9% — пару раз в месяц. Еще 32% отметили, что устают в периоды интенсивной рабочей нагрузки, и лишь 4% испытывают стресс очень редко.Наиболее популярным способом восстановления сил для россиян является просмотр контента в интернете (видеоролики, клипы, текстовые материалы) — его выбирают почти половина опрошенных (47%). Занятие любимым хобби помогает расслабиться 37% респондентов, еще 30% россиян предпочитают проводить свободное время с семьей. По 15% опрошенных отдают предпочтение встречам с друзьями или небольшим путешествиям.Среди хобби, которые помогают россиянам расслабиться после работы, первое место занимает спорт — его выбирают 41% респондентов. Рукоделие предпочитают 31% опрошенных, а музыку, вокал и танцы — 25%. Кулинарию выбирают 22% участников, а рисование — 21%. Садоводство популярно у 14% респондентов, ремонт и строительство — у 12%. Хобби, связанные с модой и красотой, отмечают 8% опрошенных.В свободное от работы время россияне в основном сидят в социальных сетях: 67% респондентов чаще всего листают свои ленты. Значительная часть пользователей уделяет внимание обучающему контенту: 32% читают материалы от блогеров-экспертов в своей области, а 17% смотрят мастер-классы по интересующим их темам. Например, по данным соцсети ОК, наиболее востребованные тематики на текущий момент — рукоделие и DIY, забота о здоровье, новостной контент и кулинария.Развлекательные и информационные форматы также остаются популярными: 31% респондентов смотрят интервью, 30% играют в видеоигры, а 25% слушают подкасты. Еще 14% пользователей слушают онлайн-курсы.Стоит отметить, что каждый третий опрошенный отмечает, что перечисленные выше способы хорошо помогают им справляться со стрессом.
1920
1920
true
© Getty Images / BartekSzewczykДевушка во время работы
Девушка во время работы. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сервис Работа.ру и социальная сеть Одноклассники провели исследование и выяснили, как россияне справляются со стрессом после рабочего дня. В опросе приняли участие более 3 200 пользователей сервиса Работа.ру из всех регионов России.
Большинство респондентов (89%) признались, что испытывают стресс после работы. Из них 34% сталкиваются с этим ежедневно, 21% — несколько раз в неделю, а 9% — пару раз в месяц. Еще 32% отметили, что устают в периоды интенсивной рабочей нагрузки, и лишь 4% испытывают стресс очень редко.
© Фото : пресс-служба ОКИсследование сервиса Работа.ру и социальной сети Одноклассники
Исследование сервиса Работа.ру и социальной сети Одноклассники
Наиболее популярным способом восстановления сил для россиян является просмотр контента в интернете (видеоролики, клипы, текстовые материалы) — его выбирают почти половина опрошенных (47%). Занятие любимым хобби помогает расслабиться 37% респондентов, еще 30% россиян предпочитают проводить свободное время с семьей. По 15% опрошенных отдают предпочтение встречам с друзьями или небольшим путешествиям.
Среди хобби, которые помогают россиянам расслабиться после работы, первое место занимает спорт — его выбирают 41% респондентов. Рукоделие предпочитают 31% опрошенных, а музыку, вокал и танцы — 25%. Кулинарию выбирают 22% участников, а рисование — 21%. Садоводство популярно у 14% респондентов, ремонт и строительство — у 12%. Хобби, связанные с модой и красотой, отмечают 8% опрошенных.
© Фото : пресс-служба ОКИсследование сервиса Работа.ру и социальной сети Одноклассники
Исследование сервиса Работа.ру и социальной сети Одноклассники
В свободное от работы время россияне в основном сидят в социальных сетях: 67% респондентов чаще всего листают свои ленты. Значительная часть пользователей уделяет внимание обучающему контенту: 32% читают материалы от блогеров-экспертов в своей области, а 17% смотрят мастер-классы по интересующим их темам. Например, по данным соцсети ОК, наиболее востребованные тематики на текущий момент — рукоделие и DIY, забота о здоровье, новостной контент и кулинария.
Развлекательные и информационные форматы также остаются популярными: 31% респондентов смотрят интервью, 30% играют в видеоигры, а 25% слушают подкасты. Еще 14% пользователей слушают онлайн-курсы.
Стоит отметить, что каждый третий опрошенный отмечает, что перечисленные выше способы хорошо помогают им справляться со стрессом.
Россияне рассказали, как готовятся к осеннему сезону
