Путин рассказал о дискуссиях по ключевой ставке в правительстве

Путин рассказал о дискуссиях по ключевой ставке в правительстве - РИА Новости, 27.08.2025

Путин рассказал о дискуссиях по ключевой ставке в правительстве

27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что среди экспертов, в правительстве и в Центробанке все время идет дискуссия по поводу ключевой ставки и положения дел в промышленности РФ. "Все время идет дискуссия - среди экспертов, и в правительстве, в Центральном банке по поводу ключевой ставки и состоянии дел в промышленности, в реальном секторе экономики" , - сказал Путин на совещании с членами правительства.

