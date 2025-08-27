Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о дискуссиях по ключевой ставке в правительстве - РИА Новости, 27.08.2025
14:17 27.08.2025
Путин рассказал о дискуссиях по ключевой ставке в правительстве
Путин рассказал о дискуссиях по ключевой ставке в правительстве - РИА Новости, 27.08.2025
Путин рассказал о дискуссиях по ключевой ставке в правительстве
Президент России Владимир Путин сообщил, что среди экспертов, в правительстве и в Центробанке все время идет дискуссия по поводу ключевой ставки и положения дел РИА Новости, 27.08.2025
экономика
россия
владимир путин
ключевая ставка
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что среди экспертов, в правительстве и в Центробанке все время идет дискуссия по поводу ключевой ставки и положения дел в промышленности РФ. "Все время идет дискуссия - среди экспертов, и в правительстве, в Центральном банке по поводу ключевой ставки и состоянии дел в промышленности, в реальном секторе экономики" , - сказал Путин на совещании с членами правительства.
россия
экономика, россия, владимир путин, ключевая ставка
Экономика, Россия, Владимир Путин, Ключевая ставка
Путин рассказал о дискуссиях по ключевой ставке в правительстве

Путин рассказал о дискуссиях по ключевой ставке в правительстве и ЦБ

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что среди экспертов, в правительстве и в Центробанке все время идет дискуссия по поводу ключевой ставки и положения дел в промышленности РФ.
"Все время идет дискуссия - среди экспертов, и в правительстве, в Центральном банке по поводу ключевой ставки и состоянии дел в промышленности, в реальном секторе экономики" , - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка Центрального Банка России: что это, зачем нужна и на что влияет
24 августа, 14:47
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинКлючевая ставка
 
 
