https://ria.ru/20250827/ssha-2037981221.html

Папа римский выразил соболезнования в связи со стрельбой в Миннесоте

Папа римский выразил соболезнования в связи со стрельбой в Миннесоте - РИА Новости, 27.08.2025

Папа римский выразил соболезнования в связи со стрельбой в Миннесоте

Папа Римский Лев XIV "глубоко опечален" стрельбой в американском Миннеаполисе, в результате которой погибли двое детей, говорится в телеграмме с... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T23:43:00+03:00

2025-08-27T23:43:00+03:00

2025-08-27T23:44:00+03:00

религия

в мире

миннеаполис

ватикан

миннесота

пьетро паролин

папа римский лев xiv

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037961397_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91ff2688221cadc1a4eb2920ea812f4c.jpg

ВАТИКАН, 27 авг - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV "глубоко опечален" стрельбой в американском Миннеаполисе, в результате которой погибли двое детей, говорится в телеграмме с соболезнованиями, опубликованной службой печати Святого престола. "Папа… глубоко опечален известием о гибели людей и ранениях в результате стрельбы… Он выражает свои искренние соболезнования и заверения в духовной близости всем, кого коснулась эта ужасная трагедия, особенно семьям, которые сейчас скорбят о потере ребенка", - говорится в телеграмме понтифика-американца, отправленной от имени госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина. Ранее о том, что двое детей погибли, 14 ранены при стрельбе в католической школе в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, сообщил глава городской полиции Брайан Охара. По его словам, злоумышленник стрелял снаружи, через окно церкви в сторону детей, а затем покончил с собой.

https://ria.ru/20250827/strelba-2037981108.html

миннеаполис

ватикан

миннесота

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, миннеаполис, ватикан, миннесота, пьетро паролин, папа римский лев xiv