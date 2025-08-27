https://ria.ru/20250827/ssha-2037981221.html
Папа римский выразил соболезнования в связи со стрельбой в Миннесоте
религия
в мире
миннеаполис
ватикан
миннесота
пьетро паролин
папа римский лев xiv
ВАТИКАН, 27 авг - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV "глубоко опечален" стрельбой в американском Миннеаполисе, в результате которой погибли двое детей, говорится в телеграмме с соболезнованиями, опубликованной службой печати Святого престола. "Папа… глубоко опечален известием о гибели людей и ранениях в результате стрельбы… Он выражает свои искренние соболезнования и заверения в духовной близости всем, кого коснулась эта ужасная трагедия, особенно семьям, которые сейчас скорбят о потере ребенка", - говорится в телеграмме понтифика-американца, отправленной от имени госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина. Ранее о том, что двое детей погибли, 14 ранены при стрельбе в католической школе в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, сообщил глава городской полиции Брайан Охара. По его словам, злоумышленник стрелял снаружи, через окно церкви в сторону детей, а затем покончил с собой.
