Папа римский выразил соболезнования в связи со стрельбой в Миннесоте - РИА Новости, 27.08.2025
Религия
 
23:43 27.08.2025 (обновлено: 23:44 27.08.2025)
Папа римский выразил соболезнования в связи со стрельбой в Миннесоте
религия
в мире
миннеаполис
ватикан
миннесота
пьетро паролин
папа римский лев xiv
ВАТИКАН, 27 авг - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV "глубоко опечален" стрельбой в американском Миннеаполисе, в результате которой погибли двое детей, говорится в телеграмме с соболезнованиями, опубликованной службой печати Святого престола. "Папа… глубоко опечален известием о гибели людей и ранениях в результате стрельбы… Он выражает свои искренние соболезнования и заверения в духовной близости всем, кого коснулась эта ужасная трагедия, особенно семьям, которые сейчас скорбят о потере ребенка", - говорится в телеграмме понтифика-американца, отправленной от имени госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина. Ранее о том, что двое детей погибли, 14 ранены при стрельбе в католической школе в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, сообщил глава городской полиции Брайан Охара. По его словам, злоумышленник стрелял снаружи, через окно церкви в сторону детей, а затем покончил с собой.
в мире, миннеаполис, ватикан, миннесота, пьетро паролин, папа римский лев xiv
Религия, В мире, Миннеаполис, Ватикан, Миннесота, Пьетро Паролин, Папа римский Лев XIV
© AP Photo / Abbie ParrДевушка у входа католической школы в Миннеаполисе, где произошла стрельба
Девушка у входа католической школы в Миннеаполисе, где произошла стрельба
ВАТИКАН, 27 авг - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV "глубоко опечален" стрельбой в американском Миннеаполисе, в результате которой погибли двое детей, говорится в телеграмме с соболезнованиями, опубликованной службой печати Святого престола.
"Папа… глубоко опечален известием о гибели людей и ранениях в результате стрельбы… Он выражает свои искренние соболезнования и заверения в духовной близости всем, кого коснулась эта ужасная трагедия, особенно семьям, которые сейчас скорбят о потере ребенка", - говорится в телеграмме понтифика-американца, отправленной от имени госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.
Ранее о том, что двое детей погибли, 14 ранены при стрельбе в католической школе в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, сообщил глава городской полиции Брайан Охара. По его словам, злоумышленник стрелял снаружи, через окно церкви в сторону детей, а затем покончил с собой.
Полицейские возле католической школы в Миннеаполисе, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
МВБ США подтвердило, что стрелок в Миннеаполисе призывал к убийству Трампа
РелигияВ миреМиннеаполисВатиканМиннесотаПьетро ПаролинПапа римский Лев XIV
 
 
