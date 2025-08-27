Рейтинг@Mail.ru
Устроивший стрельбу в американской Миннесоте купил оружие законно
22:58 27.08.2025 (обновлено: 23:09 27.08.2025)
Устроивший стрельбу в американской Миннесоте купил оружие законно
Устроивший стрельбу в американской Миннесоте купил оружие законно - РИА Новости, 27.08.2025
Устроивший стрельбу в американской Миннесоте купил оружие законно
Устроивший стрельбу в католической школе в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, купил оружие законно, сообщил глава городской полиции Брайан Охара. РИА Новости, 27.08.2025
миннеаполис
миннесота
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Устроивший стрельбу в католической школе в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, купил оружие законно, сообщил глава городской полиции Брайан Охара."Преступник идентифицирован как 23-летний Робин Уэстмид. У него нет уголовного прошлого. Для этой ужасной атаки использовались винтовка, дробовик и пистолет, все были куплены законно стрелявшим", - сказал Охара журналистам. Трансляцию вели американские телеканалы.По словам начальника полиции, нападавший действовал в одиночку, его мотивы устанавливаются. Кроме того, полиция проверяет распространенное в соцсетях видео с якобы дневником преступника, добавил Охара.Двое детей 8 и 10 лет погибли, трое престарелых и 14 человек в возрасте от 6 до 15 лет ранены при стрельбе в Миннеаполисе, сообщил Охара. Преступник вел стрельбу снаружи через окно, а потом покончил с собой.
миннеаполис
миннесота
миннеаполис, миннесота, в мире
Миннеаполис, Миннесота, В мире
Устроивший стрельбу в американской Миннесоте купил оружие законно

Устроивший стрельбу в школе в американской Миннесоте купил оружие законно

© AP Photo / Abbie ParrДевушка у входа католической школы в Миннеаполисе, где произошла стрельба
Девушка у входа католической школы в Миннеаполисе, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Abbie Parr
Девушка у входа католической школы в Миннеаполисе, где произошла стрельба
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Устроивший стрельбу в католической школе в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, купил оружие законно, сообщил глава городской полиции Брайан Охара.
"Преступник идентифицирован как 23-летний Робин Уэстмид. У него нет уголовного прошлого. Для этой ужасной атаки использовались винтовка, дробовик и пистолет, все были куплены законно стрелявшим", - сказал Охара журналистам. Трансляцию вели американские телеканалы.
По словам начальника полиции, нападавший действовал в одиночку, его мотивы устанавливаются. Кроме того, полиция проверяет распространенное в соцсетях видео с якобы дневником преступника, добавил Охара.
Двое детей 8 и 10 лет погибли, трое престарелых и 14 человек в возрасте от 6 до 15 лет ранены при стрельбе в Миннеаполисе, сообщил Охара. Преступник вел стрельбу снаружи через окно, а потом покончил с собой.
Белый дом следит за ситуацией со стрельбой в Миннесоте, заявил Трамп
МиннеаполисМиннесотаВ мире
 
 
