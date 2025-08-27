https://ria.ru/20250827/ssha-2037978849.html

Устроивший стрельбу в американской Миннесоте купил оружие законно

Устроивший стрельбу в американской Миннесоте купил оружие законно

ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Устроивший стрельбу в католической школе в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, купил оружие законно, сообщил глава городской полиции Брайан Охара."Преступник идентифицирован как 23-летний Робин Уэстмид. У него нет уголовного прошлого. Для этой ужасной атаки использовались винтовка, дробовик и пистолет, все были куплены законно стрелявшим", - сказал Охара журналистам. Трансляцию вели американские телеканалы.По словам начальника полиции, нападавший действовал в одиночку, его мотивы устанавливаются. Кроме того, полиция проверяет распространенное в соцсетях видео с якобы дневником преступника, добавил Охара.Двое детей 8 и 10 лет погибли, трое престарелых и 14 человек в возрасте от 6 до 15 лет ранены при стрельбе в Миннеаполисе, сообщил Охара. Преступник вел стрельбу снаружи через окно, а потом покончил с собой.

