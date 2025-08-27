Рейтинг@Mail.ru
Итальянские экспортеры сыра жалуются на высокие пошлины в США - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/ssha-2037966635.html
Итальянские экспортеры сыра жалуются на высокие пошлины в США
Итальянские экспортеры сыра жалуются на высокие пошлины в США - РИА Новости, 27.08.2025
Итальянские экспортеры сыра жалуются на высокие пошлины в США
Итальянские экспортеры сыра сталкиваются с тем, что некоторые таможенные органы США запрашивают пошлины, превышающие согласованную с Европейским союзом ставку,... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T20:47:00+03:00
2025-08-27T20:47:00+03:00
в мире
сша
италия
вашингтон (штат)
антонио таяни
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773370939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_228c09803da20ea966a213d0fdae4ed9.jpg
РИМ, 27 авг - РИА Новости. Итальянские экспортеры сыра сталкиваются с тем, что некоторые таможенные органы США запрашивают пошлины, превышающие согласованную с Европейским союзом ставку, на импорт определенных сортов этой продукции, говорится в сообщении МИД Италии. "Некоторые таможни США взимают более высокую пошлину, чем согласовано в совместной декларации ЕС и США, на импорт итальянской продукции, такой как грана падано и пармиджано реджано", - говорится в сообщении ведомства. О ситуации МИД Италии проинформировал Еврокомиссию и посольство США в Италии, а также свое диппредставительство в Вашингтоне. "Италия всегда поддерживала откровенный и конструктивный диалог с США и будет продолжать это делать, настаивая на надлежащем применении соглашения", - заявил министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни, чьи слова приводятся в сообщении МИД. Объем экспорта итальянских сыров в США достигает 500 миллионов евро, сообщали ранее профильные ассоциации отрасли. С введением новых пошлин 7 августа все виды сыров поставляются в США по единой тарифной ставке 15%, причем для некоторых видов выдержанных сыров она снизилась с 25%, а для других - перестала быть нулевой. В августе США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
https://ria.ru/20250827/indija-2037800905.html
сша
италия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773370939_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_769b04a3014095795b4c8eff4a6e11f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, италия, вашингтон (штат), антонио таяни, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Италия, Вашингтон (штат), Антонио Таяни, Евросоюз, Еврокомиссия
Итальянские экспортеры сыра жалуются на высокие пошлины в США

Госпошлины на импорт итальянских сыров в США превысили согласованную с ЕС ставку

© Pixabay / MammiyaСыр и виноград
Сыр и виноград - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Pixabay / Mammiya
Сыр и виноград. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 27 авг - РИА Новости. Итальянские экспортеры сыра сталкиваются с тем, что некоторые таможенные органы США запрашивают пошлины, превышающие согласованную с Европейским союзом ставку, на импорт определенных сортов этой продукции, говорится в сообщении МИД Италии.
"Некоторые таможни США взимают более высокую пошлину, чем согласовано в совместной декларации ЕС и США, на импорт итальянской продукции, такой как грана падано и пармиджано реджано", - говорится в сообщении ведомства.
О ситуации МИД Италии проинформировал Еврокомиссию и посольство США в Италии, а также свое диппредставительство в Вашингтоне.
"Италия всегда поддерживала откровенный и конструктивный диалог с США и будет продолжать это делать, настаивая на надлежащем применении соглашения", - заявил министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни, чьи слова приводятся в сообщении МИД.
Объем экспорта итальянских сыров в США достигает 500 миллионов евро, сообщали ранее профильные ассоциации отрасли. С введением новых пошлин 7 августа все виды сыров поставляются в США по единой тарифной ставке 15%, причем для некоторых видов выдержанных сыров она снизилась с 25%, а для других - перестала быть нулевой.
В августе США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Экс-посол Индии высказался о пошлинах США на импорт
Вчера, 10:30
 
В миреСШАИталияВашингтон (штат)Антонио ТаяниЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала