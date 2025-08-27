https://ria.ru/20250827/ssha-2037966635.html

Итальянские экспортеры сыра жалуются на высокие пошлины в США

Итальянские экспортеры сыра жалуются на высокие пошлины в США - РИА Новости, 27.08.2025

Итальянские экспортеры сыра жалуются на высокие пошлины в США

Итальянские экспортеры сыра сталкиваются с тем, что некоторые таможенные органы США запрашивают пошлины, превышающие согласованную с Европейским союзом ставку,... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T20:47:00+03:00

2025-08-27T20:47:00+03:00

2025-08-27T20:47:00+03:00

в мире

сша

италия

вашингтон (штат)

антонио таяни

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773370939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_228c09803da20ea966a213d0fdae4ed9.jpg

РИМ, 27 авг - РИА Новости. Итальянские экспортеры сыра сталкиваются с тем, что некоторые таможенные органы США запрашивают пошлины, превышающие согласованную с Европейским союзом ставку, на импорт определенных сортов этой продукции, говорится в сообщении МИД Италии. "Некоторые таможни США взимают более высокую пошлину, чем согласовано в совместной декларации ЕС и США, на импорт итальянской продукции, такой как грана падано и пармиджано реджано", - говорится в сообщении ведомства. О ситуации МИД Италии проинформировал Еврокомиссию и посольство США в Италии, а также свое диппредставительство в Вашингтоне. "Италия всегда поддерживала откровенный и конструктивный диалог с США и будет продолжать это делать, настаивая на надлежащем применении соглашения", - заявил министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни, чьи слова приводятся в сообщении МИД. Объем экспорта итальянских сыров в США достигает 500 миллионов евро, сообщали ранее профильные ассоциации отрасли. С введением новых пошлин 7 августа все виды сыров поставляются в США по единой тарифной ставке 15%, причем для некоторых видов выдержанных сыров она снизилась с 25%, а для других - перестала быть нулевой. В августе США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.

https://ria.ru/20250827/indija-2037800905.html

сша

италия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, италия, вашингтон (штат), антонио таяни, евросоюз, еврокомиссия