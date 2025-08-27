Рейтинг@Mail.ru
ФБР направило агентов на место стрельбы в Миннеаполисе
17:57 27.08.2025 (обновлено: 18:54 27.08.2025)
ФБР направило агентов на место стрельбы в Миннеаполисе
миннеаполис
сша
миннесота
фбр
в мире
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США знает о стрельбе в Миннеаполисе (штат Миннесота) и уже направило своих агентов на место происшествия, заявил заместитель директора бюро Дэн Бонджино. "ФБР осведомлено о поступающих сообщениях от отделения в Миннеаполисе и наши агенты уже направляются на место происшествия. Мы будем предоставлять обновлённую информацию по мере возможности", - написал Бонджино в соцсети X. Ранее губернатор штата сообщил, что в католической школе Благовещения в Миннеаполисе произошла стрельба.
миннеаполис
сша
миннесота
миннеаполис, сша, миннесота, фбр, в мире
Миннеаполис, США, Миннесота, ФБР, В мире
Спецслужбы у католической школы в Миннеаполисе, где произошла стрельба
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США знает о стрельбе в Миннеаполисе (штат Миннесота) и уже направило своих агентов на место происшествия, заявил заместитель директора бюро Дэн Бонджино.
"ФБР осведомлено о поступающих сообщениях от отделения в Миннеаполисе и наши агенты уже направляются на место происшествия. Мы будем предоставлять обновлённую информацию по мере возможности", - написал Бонджино в соцсети X.
Ранее губернатор штата сообщил, что в католической школе Благовещения в Миннеаполисе произошла стрельба.
Сообщения о стрельбе на территории университета в США оказались розыгрышем
22 августа, 01:45
Сообщения о стрельбе на территории университета в США оказались розыгрышем
22 августа, 01:45
 
МиннеаполисСШАМиннесотаФБРВ мире
 
 
