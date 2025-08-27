https://ria.ru/20250827/ssha-2037930208.html

ФБР направило агентов на место стрельбы в Миннеаполисе

ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США знает о стрельбе в Миннеаполисе (штат Миннесота) и уже направило своих агентов на место происшествия, заявил заместитель директора бюро Дэн Бонджино. "ФБР осведомлено о поступающих сообщениях от отделения в Миннеаполисе и наши агенты уже направляются на место происшествия. Мы будем предоставлять обновлённую информацию по мере возможности", - написал Бонджино в соцсети X. Ранее губернатор штата сообщил, что в католической школе Благовещения в Миннеаполисе произошла стрельба.

