В штабе ВВС США не исключили наращивания ядерного арсенала - РИА Новости, 27.08.2025
17:53 27.08.2025 (обновлено: 18:21 27.08.2025)
В штабе ВВС США не исключили наращивания ядерного арсенала
в мире
сша
дональд трамп
владимир путин
россия
москва
ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. США после истечения срока ДСНВ могут нарастить ядерный арсенал, заявил заместитель начальника штаба ВВС по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции Эндрю Гебара."После истечения срока договора русские больше не обязаны сохранять количество ядерных арсеналов на уровне соглашения. На основании этого президент решит сохранить наш на нынешнем уровне или изменить", — сказал он на мероприятии Института Митчелла.По его словам, ВВС США готовы наращивать ядерный арсенал, если отдадут такой приказ.Россия приостановила участие в СНВ-3 в 2023 году, но не вышла из договора. Владимир Путин 19 ноября 2024 года подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В Кремле не раз отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
сша
россия
москва
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, россия, москва
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, Москва
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. США после истечения срока ДСНВ могут нарастить ядерный арсенал, заявил заместитель начальника штаба ВВС по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции Эндрю Гебара.
"После истечения срока договора русские больше не обязаны сохранять количество ядерных арсеналов на уровне соглашения. На основании этого президент решит сохранить наш на нынешнем уровне или изменить", — сказал он на мероприятии Института Митчелла.
По его словам, ВВС США готовы наращивать ядерный арсенал, если отдадут такой приказ.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Документ предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов. К контрольной дате Россия свои обязательства по сокращению вооружений выполнила полностью. Штаты также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе из-за нелегитимного одностороннего исключения части из засчитываемого оружия.

Россия приостановила участие в СНВ-3 в 2023 году, но не вышла из договора. Владимир Путин 19 ноября 2024 года подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В Кремле не раз отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
