В штабе ВВС США не исключили наращивания ядерного арсенала

2025-08-27T17:53:00+03:00

ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. США после истечения срока ДСНВ могут нарастить ядерный арсенал, заявил заместитель начальника штаба ВВС по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции Эндрю Гебара."После истечения срока договора русские больше не обязаны сохранять количество ядерных арсеналов на уровне соглашения. На основании этого президент решит сохранить наш на нынешнем уровне или изменить", — сказал он на мероприятии Института Митчелла.По его словам, ВВС США готовы наращивать ядерный арсенал, если отдадут такой приказ.Россия приостановила участие в СНВ-3 в 2023 году, но не вышла из договора. Владимир Путин 19 ноября 2024 года подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В Кремле не раз отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

