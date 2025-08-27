https://ria.ru/20250827/ssha-2037917760.html

В США мужчина, тайно скрывавшийся 89 дней, получил столько же дней тюрьмы

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мужчина, инсценировавший собственную смерть и сбежавший из США на 89 дней, был приговорен к 89 дням тюремного заключения, сообщает телеканал ABC со ссылкой на правоохранителей. "Муж и отец из штата Висконсин, который, по словам властей, инсценировал собственную смерть на озере и бежал из страны, был приговорен к 89 дням тюремного заключения - столько же дней он числился пропавшим без вести", - говорится в материале. Отмечается, что осужденный 45-летний Райан Боргвардт не оспорил обвинение в воспрепятствовании действиям сотрудника полиции, а именно - во введении представителей власти в заблуждение. При этом осужденный заявил, что глубоко сожалеет о том, что сделал. Телеканал сообщает, что Боргвардт в августе 2024 года инсценировал потопление своей лодки и впоследствии смерть - он написал жене, что возвращается к берегу озера, на котором находился, после чего пропал без вести. Перед этим мужчина, по данным правоохранителей, очистил историю браузера на устройствах, однако удалось установить, что Боргвардт искал в сети информацию о переводе средств в иностранные банки, а также получении нового паспорта и страховки. Позже в октябре 2024 года правоохранители установили, что Боргвардт пересекал границу США с Канадой спустя два дня после исчезновения, откуда направился в Париж, где прожил с неустановленной женщиной несколько дней, а позднее - в Грузию, попутно ведя переписку с некой женщиной из Узбекистана, однако детали их диалога остаются неизвестны. Впоследствии американские правоохранители все же вышли на Боргвардта через связанную с ним неуказанную русскоязычную женщину, после чего тот раскрыл им свой план инсценировки смерти и добровольно вернулся в США в декабре 2024 года, где ему было предъявлено обвинение.

