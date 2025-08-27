https://ria.ru/20250827/ssha-2037897662.html
Бессент высказался о контроле США над "критически важными отраслями"
Бессент высказался о контроле США над "критически важными отраслями" - РИА Новости, 27.08.2025
Бессент высказался о контроле США над "критически важными отраслями"
Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что правительство США рассматривает возможность получения долей в отраслях экономики, которые Вашингтон считает... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T15:51:00+03:00
2025-08-27T15:51:00+03:00
2025-08-27T16:10:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
скотт бессент
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что правительство США рассматривает возможность получения долей в отраслях экономики, которые Вашингтон считает критически важными.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома и источники, знакомые с информацией, передавало, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о приобретении примерно 10% в Intel, по итогам которых государство может стать крупнейшим акционером компании."Но могут ли быть другие отрасли, где мы что-то перестраиваем, например судостроение? Конечно, такие отрасли могут быть. И это критически важные отрасли, в которых США должны быть самодостаточными", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос о возможном приобретении долей в других компаниях, производящих полупроводники.
сша
вашингтон (штат)
Бессент высказался о контроле США над "критически важными отраслями"
Бессент: США заинтересованы в контроле компаний в критически важных отраслях