Бессент высказался о контроле США над "критически важными отраслями"

Бессент высказался о контроле США над "критически важными отраслями" - РИА Новости, 27.08.2025

Бессент высказался о контроле США над "критически важными отраслями"

Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что правительство США рассматривает возможность получения долей в отраслях экономики, которые Вашингтон считает... РИА Новости, 27.08.2025

ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что правительство США рассматривает возможность получения долей в отраслях экономики, которые Вашингтон считает критически важными.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома и источники, знакомые с информацией, передавало, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о приобретении примерно 10% в Intel, по итогам которых государство может стать крупнейшим акционером компании."Но могут ли быть другие отрасли, где мы что-то перестраиваем, например судостроение? Конечно, такие отрасли могут быть. И это критически важные отрасли, в которых США должны быть самодостаточными", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос о возможном приобретении долей в других компаниях, производящих полупроводники.

