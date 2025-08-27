Рейтинг@Mail.ru
15:51 27.08.2025 (обновлено: 16:10 27.08.2025)
Бессент высказался о контроле США над "критически важными отраслями"
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что правительство США рассматривает возможность получения долей в отраслях экономики, которые Вашингтон считает критически важными.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома и источники, знакомые с информацией, передавало, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о приобретении примерно 10% в Intel, по итогам которых государство может стать крупнейшим акционером компании."Но могут ли быть другие отрасли, где мы что-то перестраиваем, например судостроение? Конечно, такие отрасли могут быть. И это критически важные отрасли, в которых США должны быть самодостаточными", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос о возможном приобретении долей в других компаниях, производящих полупроводники.
в мире, сша, вашингтон (штат), скотт бессент, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Скотт Бессент, Дональд Трамп
Бессент высказался о контроле США над "критически важными отраслями"

Бессент: США заинтересованы в контроле компаний в критически важных отраслях

© Getty Images / Andrew HarnikМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
Министр финансов США Скотт Бессент
Бессент оценил сроки снижения или отмены пошлин США
10 августа, 23:11
 
